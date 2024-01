Tự tay trang trí nhà cửa, trồng 20 loài hoa trên sân thượng để chơi tết

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai còn tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.