Từ ngày 21-22/1, không khí lạnh tăng cường gây rét ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, riêng khu vực vùng núi phổ biến từ 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 - 13 độ C.