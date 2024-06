Từ ngày 14/6, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to

Từ ngày 14-16/6 tới, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng trở lại; trong đó, khu vực trung du và vùng núi có khả năng lại xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 10 đến ngày 11/6, mực nước hạ lưu sông Lô tại Tuyên Quang sẽ lên nhanh.

Trong chiều 11/6, diễn biến lũ, ngập lụt và rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt hạ du Thủy điện Tuyên Quang sẽ phụ thuộc vào diễn biến lũ thượng lưu sông Lô và chế độ vận hành điều tiết của Thủy điện Tuyên Quang.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng. Độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông suối có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng tới các hoạt động của giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp tại các bãi sông khu vực hạ lưu Thủy điện Tuyên Quang và thành phố Tuyên Quang.

Ngoài ra, tính đến 13 giờ ngày 10/6, lượng mưa tại xã Quảng Ngần, Vị Xuyên là 447mm; Tân Lập, huyện Bắc Quang 381,2mm; xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên 354mm... Đây là lượng mưa lớn trong tháng Sáu này. Mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều nơi ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang và một số nơi ở vùng núi phía Bắc

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết đợt mưa lớn xuất hiện thời gian này không phải bất thường do trong tháng Sáu, khu vực Bắc Bộ vẫn đang trong giai đoạn chuyển mùa và chịu tác động của những đợt không khí lạnh có khả năng gây mưa lớn.

Dự báo từ chiều 10/6, mưa ở Bắc Bộ có xu hướng giảm. Những vùng tâm mưa như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu dự kiến duy trì mưa, cục bộ vẫn có những điểm mưa to xấp xỉ 100mm. Các tỉnh vùng núi và Trung du Bắc Bộ cần tiếp tục đề phòng với hiện tượng lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn cục bộ với cường độ lớn.

Từ ngày 11/6, mưa có xu hướng giảm. Tuy nhiên, khoảng ngày 14-16/6 tới (có thể kéo dài sang 17/6 tới), khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng trở lại; trong đó, khu vực trung du và vùng núi có khả năng lại xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to. Đây cũng là những hình thế gây mưa thường xuất hiện trong giai đoạn tháng Sáu này.

Dự báo các khu vực đêm 10 và ngày 11/6, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối 10 và chiều tối 11/6 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tối 10/6 và chiều tối 11/6 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C./\