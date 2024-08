Từ nay đến tháng 9/2024: Bắc Bộ còn 'hứng' các đợt mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất

Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cảnh báo nguy cơ sạt lở ở Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai...

Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phía bắc, các bộ: Quốc phòng, Công an, TN-MT, GTVT, TT-TT chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai; tập trung chỉ đạo biện pháp để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

