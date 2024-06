Trang bị kỹ năng sống “Tôi trưởng thành”cho 47 em thiếu nhi

Đăng tải 2 video chia sẻ hình ảnh mô tả cho nhận định ở tiêu đề có liên quan đến thông tin lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 lên Tiktok, thiếu niên 18 tuổi bị công an mời lên làm việc

Tấm ảnh 'Sheep Farming Of The Cham People' (Nghề chăn nuôi cừu của người Chăm) và "Hand Of Ripe Rice Season" (Bàn tay mùa lúa chín) của chàng trai Việt đã giành giải tại một cuộc thi ảnh quốc tế.