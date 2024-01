Trấn Thành tiết lộ kinh phí 'Mai' gần 50 tỉ đồng

Nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Trấn Thành cho biết phim "Mai" do anh thực hiện đã vượt kinh phí dự trù, lên đến gần 50 tỉ đồng. Một con số cao đối với phim thể loại tình cảm, hài hước.

Trấn Thành chia sẻ điều này trong buổi giao lưu, giới thiệu phim "Mai" - dự án thứ ba do anh đạo diễn sau "Bố già", "Nhà bà Nữ", diễn ra chiều 9-1 tại TP HCM.

"Do cái nết của tôi, tôi muốn làm nhiều! Lẽ ra, phim này không nên đầu tư đến mức tiền đó. Nếu với kinh phí thấp hơn người ta vẫn có thể làm được nhưng do cái nết của tôi làm nó phải nhiều, tốn nhiều. Số tiền kinh phí tăng lên là do tốn nhiều ngày quay hơn, tiền dựng nhiều cảnh giả, tiền mướn nhiều máy quay xịn hơn, tiền trả thêm cho diễn viên theo số ngày quay tăng lên.

Nếu phim khác, người ta tận dụng luôn nội thất chung cư để quay, tôi không chịu, tôi thích góc máy đẹp, tôi thích quay sao cho đẹp. Tôi bỏ tiền ra dựng lại nguyên chung cư khác. Đó là do nết "khùng" của tôi nên quay gần 2 tháng trời. Nó gần 50 chục tỉ đồng rồi!" - Trấn Thành chia sẻ.

Anh nói thêm làm phim tình cảm mà với mức kinh phí như thế thì nghe không hợp lý cho lắm nhưng xem như đó là nỗ lực muốn làm gì đó đền đáp lại tình cảm khán giả đã dành cho anh. Anh muốn mang đến những gì đẹp nhất, tốt nhất có thể nên đến đâu hay đến đó. Anh mong tác phẩm mang lại chất lượng đúng như kỳ vọng để phục vụ khán giả.

Trấn Thành dành nhiều lời khen cho dàn diễn viên của "Mai", nhất là nam - nữ chính Tuấn Trần cùng Phương Anh Đào. Lý giải cho việc chọn một số diễn viên quen thuộc vào phim thì Trấn Thành khẳng định do họ hợp vai.

Anh nói rằng Tuấn Trần được mời đóng phim "Mai" từ ngay sau phim "Bố già" và trùng hợp là nam diễn viên được đạo diễn Quang Dũng chọn vào phim "Đất rừng Phương Nam". Vai diễn đó của Tuấn Trần không liên quan gì đến anh cả. Tuy nhiên, phim "Mai" chuẩn bị nhiều thời gian và quay cùng hậu kỳ cũng lâu nên ra sau phim "Đất rừng Phương Nam" dẫn đến mọi người hiểu lầm rằng phim nào có Trấn Thành thì có Tuấn Trần chứ thật sự không phải như thế. Thậm chí, Uyển Ân vào phim "Mai" cũng phải qua thử vai nhiều vòng chứ không phải được mời.

"Tất cả đều là chữ hợp vai chứ còn không hợp vai thì bà xã cũng không mời" - Trấn Thành nhấn mạnh. Nhiều diễn viên cho biết Trấn Thành đã có sự thay đổi rất nhiều trên trường quay so với các dự án trước đó. "Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ấy vui vẻ, cười từ sáng đến chiều trên trường quay, khiến mọi người thoải mái vô cùng. Không khí của trường quay khác biệt rất nhiều so với khi tôi làm việc cùng anh ấy ở phim "Nhà bà Nữ". Tôi nghĩ là do anh ấy đã chuẩn bị đủ lâu với "Mai" nên thoải mái, tự tin. Một sự thay đổi tích cực" - Khả Như bày tỏ.

Trấn Thành cho biết sau khi nhận nhiều góp ý từ các diễn viên anh đã nhìn lại bản thân mình và thay đổi. Anh muốn mang lại một không khí thoải mái, ấm áp trên trường quay. Dự án phim quay lâu là vì anh cầu toàn trong khâu kịch bản cho đến tìm kiếm nhân vật hóa thân thành Mai, tìm kiếm bối cảnh… Anh đã gặp nhiều tên tuổi trong giới để tìm kiếm nữ chính nhưng không tìm được gương mặt phù hợp. Vai Mai là một vai khó, nhiều diễn xuất nội tâm thể hiện một cô gái có quá khứ nhiều thương tổn. Cuối cùng, khi gặp Phương Anh Đào, anh đã xác định cô là nữ chính do sự phù hợp từ ngoại hình đến nội lực diễn xuất.

"Mai" kể câu chuyện về một cô gái làm nghề nhân viên massage, thường bị mọi người trong chung cư chỉ trỏ, bàn tán sau lưng. Cô được Dương - chàng trai nghệ sĩ, đào hoa cùng chung cư, tỏ tình. Phim ra rạp từ 10-2 (Mùng 1 Tết Nguyên đán)