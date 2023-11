Thuận Nguyễn diễn xuất bất ổn nhưng liên tục được đóng chính

“Không biết tôi có bị ảo hay không nhưng cảm giác thời của mình tới rồi”, Thuận Nguyễn hài hước chia sẻ trong sự kiện showcase phim Người mặt trời diễn ra vào đầu tháng 11.

Dù là chia sẻ vui song phát ngôn của Thuận Nguyễn có căn cứ khi anh liên tiếp được Victor Vũ và Timothy Linh Bùi "chọn mặt gửi vàng" trong hai tác phẩm điện ảnh ra mắt lần lượt vào tháng 11 và 12 (Người vợ cuối cùng; Người mặt trời).

Hai năm qua, diễn viên sinh năm 1992 có cơ may góp mặt ở nhiều dự án lớn, với vai trò nam chính hoặc thứ chính. Thuận Nguyễn cũng cố gắng làm mới bản thân khi thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau. Tần suất xuất hiện dày đặc song Thuận Nguyễn chưa trở thành ngôi sao phòng vé của điện ảnh Việt.

Theo chuyên gia, lý do quan trọng nhất đến từ hạn chế diễn xuất của Thuận Nguyễn.

Diễn xuất an toàn



Với điện ảnh, có những diễn viên vụt sáng thành ngôi sao chỉ sau một vai diễn. Ngược lại, không ít diễn viên phải mất một hành trình dài, lăn lộn với nghề để khán giả nhớ đến tên.

Thuận Nguyễn thuộc trường hợp thứ hai.

Bước vào nghệ thuật từ hơn 10 năm trước song con đường sự nghiệp của nam diễn viên khá trầy trật. Chỉ đến khi góp mặt trong Bẫy ngọt ngào (2022), tên tuổi của Thuận Nguyễn mới bắt đầu được công chúng biết đến.

Hai năm qua, diễn viên 31 tuổi lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và lần lượt góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn, gần nhất là Người vợ cuối cùng (Victor Vũ). Tới đây, anh tiếp tục đóng nam chính trong dự án phim Người mặt trời của Timothy Linh Bùi.

Có thể thấy, trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt hiện tại, Thuận Nguyễn đáp ứng những yêu cầu cơ bản của các đạo diễn: ngoại hình nam tính, điển trai, được đào tạo bài bản về diễn xuất, không scandal. Ở góc độ cá nhân, Thuận Nguyễn cho thấy sự chịu khó, dấn thân vì vai diễn. Anh cũng nỗ lực thử sức bản thân ở nhiều dạng vai khác nhau, đóng cả phản diện lẫn chính diện.

Đơn cử, ở Bẫy ngọt ngào, Thuận Nguyễn chấp nhận giảm 22 kg để phù hợp với tạo hình tiều tụy, gầy gò của nhân vật Ken khi mắc bạo bệnh. Trong Thanh Sói (2022) nam diễn viên thoát khỏi hình tượng hiền lành để thủ vai giang hồ máu lạnh. Diễn viên đầu tư vào các cảnh hành động.

Với Người vợ cuối cùng (2023), Thuận Nguyễn thử sức ở thể loại cổ trang với vai Nhân - người yêu cũ của Linh (Kaity Nguyễn). Đến Người mặt trời, anh hóa thân thành ma cà rồng Marco tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để trở thành người mạnh nhất. Trong một số hình ảnh do nhà sản xuất cung cấp mới đây, nhân vật do Thuận Nguyễn thủ vai có cảnh ăn chuột sống ngấu nghiến.

Tuy nhiên, dù may mắn có nhiều cơ hội quan trọng khi hợp tác với các nhà sản xuất, đạo diễn tên tuổi, Thuận Nguyễn vẫn chưa tạo được thương hiệu trong bản đồ điện ảnh Việt. Phong độ diễn xuất của diễn viên chỉ mới dừng lại ở mức an toàn, không bứt phá để có thể trở thành ngôi sao phòng vé.

Trong hơn 4 bộ phim Thuận Nguyễn tham gia, chưa có tác phẩm nào cán mốc trên 100 tỷ đồng. Thậm chí, Qua bển làm chi (2022) do diễn viên thủ vai chính, có mức doanh thu thảm họa - 939 triệu đồng.

Dễ nhận thấy, đài từ và cách khai thác nội tâm nhân vật là hai trong số các hạn chế về diễn xuất của Thuận Nguyễn. Lối diễn của anh có phần nhập nhằng giữa điện ảnh và sân khấu. Trong vai diễn gần nhất của Người vợ cuối cùng, Thuận Nguyễn chưa hoàn thành tốt ở những phân đoạn đòi hỏi về tâm lý. Khi đứng cạnh Kaity Nguyễn, nam diễn viên tỏ ra lép vế. Đôi khi diễn xuất của Thuận Nguyễn tỏ ra gồng và gượng gạo, đặc biệt là cảnh 18+.

Khi Người vợ cuối cùng ra rạp, những lời khen ngợi mà khán giả dành tặng cho dàn diễn viên lại thuộc về tuyến phụ như quan thầy Kiên (Quốc Huy) hay quan tri huyện Đức Trọng (Quang Thắng)…

Rõ ràng, Thuận Nguyễn đã có không ít cơ hội để tỏa sáng và đưa sự nghiệp của anh lên tầm mới. Song hạn chế về diễn xuất đã ngáng đường Thuận Nguyễn.

Thuận Nguyễn phải thay đổi

Theo chuyên gia Nguyễn Phong Việt, may mắn lớn nhất của Thuận Nguyễn là xuất hiện đúng vào thời điểm mà điện ảnh Việt đang khan hiếm về diễn viên nam, cần một gương mặt mới có ngoại hình, khả năng diễn xuất.

Nhiều năm qua, nhà sản xuất, đạo diễn Việt không quá khó để chọn lựa những gương mặt nữ chính cho các dự án điện ảnh. Tuy nhiên, với nam chính, đây lại là bài toán khó.

Trên thực tế, một số gương mặt nam diễn viên gần đây như Quốc Trường, Song Luân, Nhan Phúc Vinh… phù hợp đóng phim truyền hình. Tên tuổi, lối diễn xuất của họ cũng gắn với màn ảnh nhỏ nhiều hơn là điện ảnh.

Với Tuấn Trần, diễn viên gần như trung thành với các dự án của Trấn Thành nhiều năm qua: Bố già, Nhà bà Nữ, Đất rừng phương Nam và sắp tới là Mai. Vì thế, việc Tuấn Trần nhận dự án của một đạo diễn khác, không phải Trấn Thành, ở thời điểm này là điều hiếm khi xảy ra.

Số ít diễn viên điện ảnh khác như Lê Xuân Tiền, Lãnh Thanh còn hạn chế về khả năng diễn xuất. Liên Bỉnh Phát lại phù hợp với những bộ phim theo hướng nghệ thuật.

Diễn viên sinh năm 1992.

“Theo quan sát của tôi, Thuận Nguyễn vẫn đang là gương mặt mới so với phần đông các diễn viên nam khác. Đạo diễn thích những cái mới mẻ từ phía Thuận Nguyễn. Năng lực diễn xuất của Thuận Nguyễn cũng ở mức chấp nhận được. Một lý do khác mà đạo diễn Việt chọn diễn viên này vào vai chính trong một số dự án gần đây, có thể đến từ góc độ cát-xê. Ví dụ, cũng ở dạng vai như vậy, cần một diễn viên thực lực như Kiều Minh Tuấn, chi phí lại gấp đôi. Khi đứng trước việc phải cân nhắc về kinh phí thực hiện, Thuận Nguyễn trở thành lựa chọn an toàn của ê-kíp”, ông Việt cho hay.

Theo ông Việt, để có thể cải thiện vị trí trong giới điện ảnh Việt, thời gian tới, Thuận Nguyễn cần cải thiện khả năng diễn xuất và chọn lựa những vai phù hợp để tạo ra sự đột phá.

"Nếu Thuận Nguyễn muốn đi dài, lâu với con đường này thì phải học hỏi nhiều hơn. Những gì nam diễn viên thể hiện vài năm qua chỉ là bề nổi, chưa thực sự đi sâu vào tâm lý hay sống cùng nhân vật", chuyên gia kết luận.