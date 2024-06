Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an vừa chính thức được Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

(GLO)- “Tôi nghĩ chúng ta ( EU) cần phải có can đảm để đưa ra quyết định này: Kích hoạt Điều 7 và đình chỉ quyền phủ quyết của Hungary”, RT hôm 4/6 dẫn lời Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lahbib trong cuộc phỏng vấn của Politico, Mỹ.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an được điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định.