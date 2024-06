Thời tiết cả nước trong ba ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 26-29/6, trong đó hai ngày thi chính là 27-28/6.

Các chuyên gia khí tượng dự báo nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông vào ngày đầu tiên của Kỳ thi, ảnh hưởng đến việc đi lại của các sĩ tử.

Sang ngày 27/6, khu vực Bắc Bộ và miền Trung có khả năng xảy ra nắng nóng với xác suất khá cao. Đối với khu vực miền Nam có mưa dông vào chiều và tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, từ 24-26/6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Bắc Bộ từ 50-120mm, có nơi trên 200mm, ở Bắc Trung Bộ 30-70mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ đêm 26/6 đến ngày 4/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm 26 đến 27/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ khoảng ngày 28 đến 29/6 khả năng có nắng nóng diện rộng.

Từ Quảng Bình đến Phú Yên, khoảng ngày 28 đến 29/6 khả năng có nắng nóng diện rộng. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày diễn ra Kỳ thi nhưng hình thái thời tiết ở Bắc và Trung Bộ diễn ra trái ngược.

Trong ngày đầu tiên của Kỳ thi, các thí sinh cần đề phòng nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, khó khăn trong quá trình di chuyển đến địa điểm thi.

Để không ảnh hưởng đến thời gian dự thi, các thí sinh cần chủ động đến trường sớm hơn, chuẩn bị ô, áo mưa trước khi ra khỏi nhà.

Sang hai ngày thi sau, trời chuyển nắng nóng, thí sinh cần chuẩn bị mũ, áo chống nắng, nước uống đầy đủ, đảm bảo sức khỏe tốt, tránh bị sốc nhiệt.