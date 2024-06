Taylor Swift thông báo sắp kết thúc 'The Eras Tour'

Taylor Swift hiện đang tiến gần đến show diễn thứ 100 của 'The Eras Tour'. Tuy nhiên cô đã chuẩn bị kết thúc tour diễn.

Taylor Swift thông báo từ sân khấu vào tối 13.6 ở Liverpool, Anh rằng chuyến lưu diễn sẽ kết thúc vào cuối năm.

"Đây là lần đầu tiên tôi thừa nhận với bản thân rằng chuyến lưu diễn này sẽ kết thúc vào tháng 12 tới", cô nói trước khi hát bài All Too Well.

"Các bạn đã làm rất nhiều điều để được ở bên chúng tôi. Các bạn đã lên kế hoạch từ trước, chuẩn bị những gì sẽ mặc. Các bạn ghi nhớ lời bài hát rồi xuất hiện ở đây, tìm ra bãi đậu xe hay phương tiện di chuyển… Và tôi muốn dành buổi biểu diễn thứ 100 chỉ để nghĩ về điều đó, sống trong khoảnh khắc đó chỉ để ở đây với các bạn. Tôi đánh giá cao từng nỗ lực mà các bạn đã bỏ ra để ở bên chúng tôi. Cảm ơn các bạn!", cô nói tiếp.

Taylor Swift bắt đầu chuyến lưu diễn cháy vé của mình tại Arizona (Mỹ) vào ngày 17.3.2023. Đây trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại sau khi vượt qua doanh thu 1 tỉ USD.

Trước đó vào tháng 5, Taylor Swift có 4 đêm diễn tại sân khấu La Defense Arena ở Paris. Chỉ riêng đêm đầu tiên hơn 45.000 người tới xem show.

Sau nước Pháp, các chặng dừng chân của chuyến lưu diễn này tại châu Âu lần lượt là Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Ireland, Hà Lan, Thụy Sĩ, Ý, Đức, Ba Lan và Áo.

Thông báo của Taylor Swift gây ngạc nhiên khi gần đây cô đã mở rộng chương trình biểu diễn của mình: thêm 15 buổi diễn cho chặng cuối cùng ở Bắc Mỹ, bao gồm cả 6 đêm ở Canada.