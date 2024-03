Phim về 'cha đẻ' bom nguyên tử đại thắng Oscar 2024

Bộ phim Oppenheirmer của đạo diễn Christopher Nolan thống trị giải thưởng Oscar 2024. Phim đã giành chiến thắng ở 7 hạng mục lớn, trong đó có Phim hay nhất, Đạo diễn, Nam chính, Nam phụ xuất sắc nhất,...

Tại lễ trao giải, ngôi sao gạo côi Al Pacino đã lên sân khấu trao tượng vàng cho đạo diễn Christopher Nolan và vợ ông - nhà sản xuất Emma Thomas. Emma và đồng sản xuất Charles Roven xúc động cảm ơn các thành viên tạo nên tác phẩm.

"Tôi nghĩ bất kỳ ai trong chúng ta, những người làm phim đều mơ về khoảnh khắc này. Tôi đã mơ về nó rất lâu rồi dù dường như nó rất khó xảy ra. Và bây giờ tôi đang đứng đây và cảm giác thật lâng lâng hạnh phúc. Lý do khiến Oppenheimer đúng nghĩa là một bộ phim là nhờ Chris Nolan. Anh ấy thật độc đáo và xuất sắc. Em rất biết ơn và yêu anh", cô bày tỏ với người chồng tài năng của mình.

Thomas cũng gửi lời cảm ơn đến dàn diễn viên và ê-kíp toàn sao gồm Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon,...

Riêng với Christopher Nolan, khi được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, anh bày tỏ sự tôn vinh đối với loại hình nghệ thuật mà anh yêu thích: "Điện ảnh chỉ mới hơn 100 tuổi một chút. Chúng tôi không biết cuộc hành trình đáng kinh ngạc này sẽ đi đến đâu. Việc được là một phần có ý nghĩa trong đó có ý nghĩa như cả thế giới với tôi".

Oppenheimer là bước đi đầu tiên của Nolan trong lĩnh vực phim tiểu sử. Dựa trên cuốn tiểu sử ra mắt năm 2005 American Prometheus của Kai Bird và Martin J. Sherwin, phim xoay quanh J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy thủ vai), người được coi là "cha đẻ" của bom nguyên tử.

Tác phẩm đề cập quá trình nghiên cứu ban đầu của Oppenheimer, vai trò chỉ đạo của ông đối với Dự án Manhattan và những tranh cãi trong phiên điều trần an ninh năm 1954 với những cáo buộc ông là gián điệp của Liên Xô. Christopher Nolan đã đem tới một góc nhìn đa chiều về chiến tranh, khoa học cũng như cuộc đời phức tạp của nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử nhân loại.

Phim có kinh phí 100 triệu USD, được giới phê bình đánh giá cao ngay từ ngày đầu công chiếu. Tờ MovieWeb nhận xét bộ phim cân bằng cuộc đấu tranh nội tâm và những hệ lụy từ bước đột phá khoa học của nhà vật lý lý thuyết. Chủ đề phim hướng đến đại chúng, khi tái hiện lại thời đại của Oppenheimer để soi chiếu hiện tại. Theo Variety, Oppenheimer là phim hay nhất thế kỷ 21.

Tác phẩm điện ảnh thứ 12 của Nolan đã mang về 953,8 triệu USD doanh thu trên toàn thế giới kể từ khi phát hành. Với doanh thu này, Oppenheimer trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Kết quả lễ trao giải Oscar 2024

- Phim điện ảnh xuất sắc nhất: Oppenheimer

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Christopher Nolan, Oppenheimer

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Emma Stone, Poor Things

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Cillian Murphy, Oppenheimer

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Robert Downey Jr., Oppenheimer

- Quay phim xuất sắc nhất: Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

- Nhạc phim hay nhất: Ludwig Göransson (Oppenheimer)

- Biên tập phim xuất sắc nhất: Jennifer Lame (Oppenheimer)

- Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Shona Heath, Zsuzsa Mihalek, James Price (Poor Things)

- Thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Holly Waddington (Poor Things)

- Trang điểm & làm tóc tốt nhất: Mark Coulier, Nadia Stacey, Josh Weston (Poor Things)

- Âm thanh tốt nhất: The Zone of Interest

- Kỹ xảo tốt nhất: Godzilla Minus One

- Phim quốc tế hay nhất: The Zone of Interest

- Phim hoạt hình hay nhất: The Boy and the Heron

- Phim tài liệu hay nhất: 20 Days in Mariupol