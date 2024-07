Phim hoạt hình hè đạt doanh thu cao

Những con số "khủng"

Hãng Disney-Pixar đã lấy lại được sức hút khi phần tiếp theo Inside Out 2 (Những mảnh ghép cảm xúc 2) công chiếu từ 14.6 đã vượt qua mốc 1 tỉ USD doanh thu phòng vé toàn cầu (hiện đạt 1,4 tỉ USD), trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của hãng.

Tại VN, phim này thu 86 tỉ đồng tính đến ngày 20.7 (theo Box Office Vietnam). Chị Hoài Anh, đại diện Galaxy Link (đơn vị phát hành Inside Out 2 tại VN), lý giải nguyên nhân thành công của bộ phim: "Thương hiệu Inside Out ra rạp năm 2015 tạo được ấn tượng sâu sắc trong suy nghĩ khán giả Việt khi mang đến khái niệm "cảm xúc cũng có cảm xúc". Do vậy, khi Inside Out 2 ra rạp, nhóm khán giả từng xem trước đây, nay đã trưởng thành, rất trông chờ đón xem. Hiện tượng ăn khách toàn cầu của bộ phim cũng góp phần tạo nên hiệu ứng lan truyền tốt. Inside Out 2 có thông điệp hướng vào sức khỏe tinh thần mà nhân vật chính gặp phải: sự lo âu khi trưởng thành, nên có thể lan tỏa tốt trên các nền tảng xã hội".

Bom tấn thứ 2 là Despicable Me 4 (Kẻ trộm mặt trăng 4) ra rạp toàn cầu hôm 3.7 (VN là 5.7), thu về 460 triệu USD, riêng ở VN là 109,7 tỉ đồng tính đến ngày 20.7 (theo Box Office Vietnam). 4 phần phim Despicable Me và 2 phần ngoại truyện Minions đã vượt mốc 5 tỉ USD doanh thu toàn cầu - một kỷ lục khó có thương hiệu phim hoạt hình nào có thể vượt qua.

Một bom tấn khác không thể không nhắc đến là Doraemon the Movie: Nobita's Earth Symphony (Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu). Bộ phim hoạt hình Nhật Bản đã in sâu vào tâm trí khán giả nhí, đạt 30 triệu USD tại phòng vé Nhật Bản và thu đến 147,4 tỉ đồng từ khi khởi chiếu tại VN từ 24.5.

Trước đó, The Garfield Movie (Garfield: Mèo béo siêu quậy) ra rạp ngày 31.5 cũng tạo tiếng vang tại phòng vé với doanh thu toàn cầu 245 triệu USD. Riêng VN phim thu về hơn 22 tỉ đồng - một con số không hề nhỏ với một phim hoạt hình.

Sắp tới rạp phim Việt khởi chiếu hoạt hình bom tấn Nhật Bản Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô vào ngày 2.8 hứa hẹn cũng sẽ bùng nổ phòng vé.

"Đè bẹp" phim siêu anh hùng

Nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt nhận định: "Lý do chính giúp phim hoạt hình ăn khách hè năm nay có lẽ là khán giả đã "ngán" những bom tấn siêu anh hùng. Các năm trước, phim hành động, siêu anh hùng ra rạp hè có nội dung na ná nhau, với những người hùng giải cứu thế giới - mô típ quá cũ. Phim hoạt hình ăn khách do các bạn nhỏ được nghỉ hè và quan trọng nhất là thể loại này cả nhà đều được xem chung nên doanh thu tăng cao. Và đặc biệt hầu hết phim hoạt hình hè năm nay đều là phim hay. Doraemon the Movie: Nobita's Earth Symphony, Despicable Me 4, Inside Out 2… là những thương hiệu đã đi vào lòng khán giả toàn cầu".

Phim siêu anh hùng Furiosa: A Mad Max Saga có kinh phí sản xuất lên đến 158 triệu USD nhưng chỉ thu về 172 triệu USD toàn cầu khi ra rạp cuối tháng 5.2024, trong đó ở VN là 13 tỉ đồng. Bom tấn Kingdom of the Planet of the Apes khởi chiếu giữa tháng 5.2024 trở thành "bom xịt" khi kinh phí sản xuất hơn 160 triệu USD nhưng thu về 396 triệu USD trên toàn cầu, ở VN là 22,5 tỉ đồng. Tương tự, The Fall Guy được đầu tư 150 triệu USD chỉ nhận về 177 triệu USD khi ra rạp cũng vào tháng 5.2024.

"Chắc chắn mùa phim hè những năm tới sẽ là mùa phim hoạt hình. VN không đủ năng lực sản xuất bom tấn hoạt hình nên có lẽ phải chờ lâu lắm các nhà sản xuất phim Việt mới có thể trình làng một bộ phim hoạt hình đạt doanh thu trăm tỉ đồng", nhà phê bình phim Phong Việt nhận định.