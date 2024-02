Ông Nguyễn Sơn: Người bảo vệ dân phố tận tâm với công việc

Những ngày cuối năm, trong khi người dân trong tổ dân phố đang tất bật chỉnh trang nhà cửa, dành thời gian mua sắm Tết, chăm lo công việc của gia đình thì ông Sơn vẫn cùng lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường tuần tra trên các tuyến đường.

Tại các cổng trường học trên địa bàn, vào giờ tan học, ông thường có mặt để nhắc nhở, hướng dẫn các cháu học sinh đi đúng làn đường, đảm bảo an toàn giao thông.

“11 năm qua, tôi vẫn được bà con trong tổ gọi là “vác tù và hàng tổng”. Tôi thấy vui bởi việc mình làm đã góp phần đem đến sự yên vui cho cuộc sống. Bản thân mình vất vả chút nhưng an ninh trật tự được đảm bảo, người dân yên tâm, con em đi học được an toàn”-ông Sơn tâm sự.

Ông Sơn kể: Ngày trước, ông công tác trong ngành Bưu điện. Sau đó, ông xin nghỉ việc. Năm 2013, ông được Công an phường vận động tham gia lực lượng bảo vệ dân phố. Cũng từ đó, hàng ngày, ông hầu như ít ở nhà, lúc thì trực tại trụ sở Công an phường hoặc tham gia điều tiết, bảo vệ hiện trường khi có tai nạn xảy ra, rồi ông lại có mặt ở khu vực cổng chợ hay trường học.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng hàng đêm, ông vẫn cùng lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trật tự.

Đặc biệt, những năm qua, ông Sơn đã tích cực phối hợp với Công an phường thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hơn 30 người từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Ông thường xuyên đến nhà động viên, chia sẻ, tuyên truyền, vận động giúp họ vượt qua mặc cảm, cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Bà Tô Thị Mười (vợ ông Sơn) chia sẻ: “Nhiều lúc thấy ông ấy vất vả, đi tuần tra hàng đêm, tôi cũng lo lắng, muốn chồng nghỉ việc. Nhưng ông ấy bảo mình vì mọi người, cố gắng chút để mọi nhà đều bình yên. Vậy nên tôi cũng động viên ông cố gắng làm được gì cho xã hội, cho cộng đồng thì hãy làm”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đình Trọng-Phó Trưởng Công an phường Trà Bá-cho biết: Ban bảo vệ dân phố phường Trà Bá hiện có 47 thành viên thuộc 8 tổ dân phố, 3 làng. Thời gian qua, lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp chặt chẽ với Công an phường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2023, Công an phường phối hợp với bảo vệ dân phố và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền tại các tổ dân phố, làng và 4 trường học thu hút 3.478 lượt người tham gia, phát 100 thông báo tình hình tội phạm; phát 2.455 tờ rơi quy định về quản lý, sử dụng pháo nổ; tổ chức cho 1.456 hộ dân và 1.969 học sinh ký cam kết về phòng-chống cháy nổ và cam kết không mua bán, sử dụng, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ.

Lực lượng Cảnh sát khu vực và bảo vệ dân phố thường xuyên bám, nắm địa bàn, đã vận động cá biệt 643 hộ trọng điểm. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền trên xe loa lưu động và loa truyền thanh được 115 lượt.

Có được kết quả này là có sự tham gia của lực lượng bảo vệ dân phố, trong đó có ông Nguyễn Sơn. Ông Sơn luôn tích cực, tận tụy và nhiệt huyết với công việc. Đặc biệt, ông rất tích cực trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường, trường học và chợ trên địa bàn.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Sơn chia sẻ thêm: “Tôi luôn tâm niệm rằng bảo vệ dân phố là bảo vệ chính cuộc sống của mình và người thân. Mỗi người mỗi việc, mình vất vả đi tuần ban đêm để người dân được yên giấc là vui rồi.

Qua việc tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, tôi cũng nhắc nhở thanh niên trong tổ không được tụ tập, chạy xe lạng lách, đánh võng. Khi trò chuyện, tôi nhẹ nhàng phân tích, giải thích để các cháu hiểu”.