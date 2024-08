Khi nghe tin Trường ĐH Văn Lang, mở đợt xét học bổng. Hương Maialiền gấp rút chuẩn bị bài luận của mình một cách chỉn chu nhất. Diệu Hương chia sẻ: "Trong vòng 2 tuần, em đã tiến hành viết bài, làm video và portfolio để trình bày tình yêu của mình dành cho nghệ thuật. Trong đó, có quá trình nhìn nhận của em từ bé, sự nghiêm túc đặc biệt là thời trang bền vững. Đồng thời, em còn đưa ra một số giải thưởng để chứng minh năng lực của mình".

Khi nhận được suất học bổng 100 triệu đồng, Hương Maiađã vô cùng xúc động, cô gái mang hai dòng máu xinh đẹp, nói: "Lúc đó em đang đi trên đường, nhận được cuộc gọi từ nhà trường nên rất bất ngờ và không tin điều đó là sự thật. Phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Khi xác minh kỹ thông tin rồi, em thật sự vỡ òa trong hạnh phúc, vì những điều cố gắng để theo đuổi đam mê của mình giờ đây đã nhận được một kết quả xứng đáng".

Người viết hỏi điều tâm đắc nhất khi học về thời trang? Hương Maia, trả lời: "Với em, thời trang giống như ngôn ngữ nêu ra cá tính, con người của mình, giúp khẳng định bản thân và liên kết với những người có chung sở thích. Thông qua thời trang, giúp cho mọi người có thể tôn lên những vẻ đẹp riêng biệt của chính mình thay vì cứ chăm chăm vào những khuyết điểm".

Thời trang bền vững là xu hướng mà Hương Maiaấp ủ cho những thiết kế trong tương lai của mình. Hương Maiabộc bạch: "Quần áo không sử dụng hiện nay là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Nếu giải quyết được vấn đề này sẽ hạn chế rác thải dư thừa. Sức khỏe của cộng đồng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng vẫn có số ít nhận thức rõ về điều này nên em muốn làm gì đó để đánh thức được ở mỗi người về vai trò đối với môi trường. Thời trang không chỉ là điểm mạnh của em mà còn là phương thức để chuyển tải thông điệp về tính bền vững, ý thức, tình yêu của mình đối với con người và thế giới xung quanh".

Chị Chu Pal, sinh viên của Trường British University Vietnam, là người hướng dẫn Hương Maiaviết bài luận, chia sẻ: "Hương Maialà một trong những người được hướng dẫn khá đặc biệt trong năm nay mà mình đồng hành cùng. Sự đặc biệt đầu tiên phải nói tới dòng máu lai Ukraine và Việt Nam, giúp Hương Maia có một góc nhìn rất đa dạng về văn hoá. Điều này cũng giúp bạn có một tư duy thời trang rất đặc biệt".

Chị Chu Pal, chia sẻ thêm: "Từ khi còn ở bậc THPT, Hương Maia đã rất tích cực tham gia các dự án thời trang với vai trò là người thiết kế. Đặc biệt hơn cả, những dự án của em đều mang rất nhiều giá trị nhân văn, hướng tới yếu tố bền vững và giúp mọi người tự tin thể hiện bản sắc cá nhân qua thời trang. Hương Maia là một cô gái rất thông minh, em tiếp thu những gì mình hướng dẫn rất nhanh và quan trọng nhất là có một niềm đam mê rất lớn với ngành thời trang, nên mọi câu chuyện, hình ảnh được truyền tải rất thật".

Cô Oksana Pavliuchenko, mẹ của Hương Maia, chia sẻ: "Tôi nhận ra con mình có năng khiếu về nghệ thuật từ rất sớm. Đó là từ khi Hương Maia bắt đầu cầm đồ từ tay trái và cực kỳ thích màu vẽ, đồ thủ công. Từ đó, tôi đã cho con tham gia nhiều hoạt động về nghệ thuật, đặc biệt là các lớp học vẽ để khám phá đam mê. Ngoài ra, gia đình còn sắm dụng cụ mỹ thuật để con gái có thể mày mò khi có thời gian rảnh".

Theo cô Oksana Pavliuchenko, năm 9 tuổi, Hương Maia tham gia học vẽ thời trang. Hương Maia được học một cách bài bản hơn về những kiến thức trong lĩnh vực thời trang. Từ đó, con gái tập trung vào điểm mạnh của mình, rồi bắt đầu học hỏi nhiều hơn nữa.

Tiếp tục trong quá trình theo đuổi ước mơ, sự say sưa sáng tạo càng được Hương Maia nhận ra rõ ràng hơn khi bản thân trở thành Ban chủ nhiệm câu lạc bộ mỹ thuật ở Trường THPT Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Khi người viết hỏi về cách để tìm ra đam mê sớm, Hương Maia tâm sự: "Hành trình tìm ra đam mê của em không suôn sẻ. Em có quá nhiều sở thích và lựa chọn nên đôi khi cũng khiến mình mông lung. Ban đầu, em phải khám phá, tham gia rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật, ở các lớp nhảy múa, aerobic, vẽ thì mới nhận ra thời trang là dành cho chính mình".

"Công thức" mà Hương Maia tìm ra sở thích là phải trải nghiệm nhiều, tham gia vào ngoại khóa, không thụ động chỉ biết học trên lớp. Từ đó, mới biết được điều gì là dành cho mình. Phải luôn kiên trì, phấn đấu cho những thứ bản thân đã đặt ra. Khi trải qua khó khăn mới nhận ra được điều gì thuộc về mình.

Cô Lê Thị Ngọc Quỳnh, giáo viên của Trường THPT Ngô Quyền, là chủ nhiệm lớp 12 của Lưu Diệu Hương Maia, nhận xét: "Hương Maia là một cô gái có nghị lực và kiên trì trong học tập. Em có nhiều thành tích nổi bật trong các hoạt động của Đoàn, là học sinh giỏi trong suốt 3 năm liền. Hương Maia luôn hòa đồng, thân ái và thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Em là chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ thuật của trường, luôn say mê sáng tạo các mẫu trang phục độc đáo và có năng khiếu vẽ rất đẹp. Hương Maia luôn là một hình ảnh đẹp trong mắt thầy cô, bạn bè. Em không chỉ là một cô gái năng động, xinh xắn mà còn luôn biết quảng bá văn hóa của hai đất nước Việt Nam và Ukraine đến với bạn bè trên thế giới.

Nhiều thành tích nổi bật của Lưu Diệu Hương Maia

Chứng nhận hoàn thành xuất sắc dự án "Miên Viễn" của Art Club of Bonnal năm 2022; Giải nhì cấp cụm Lead with Lof Scholar Cup do T.Ư Đoàn tổ chức; Giải A cuộc thi Burn X Up năm 2022; Huy chương vàng nội dung thể dục Aerobic quốc gia năm 2017; Đại sứ truyền thông dự án Lead Up summer 2022: Reprogram my I-Am do AIESEC tổ chức…