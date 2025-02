Nữ Phó Trưởng Công an xã tận tụy, nhiệt huyết

(GLO)- Tận tụy, nhiệt huyết với công việc và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phong trào, Đại úy Rah Lan Mỹ Tâm-Phó Trưởng Công an xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) được đồng đội và người dân hết mực tin yêu.

Tận tụy với công việc

Đại úy Rah Lan Mỹ Tâm là một trong những nữ cán bộ được phân công về công tác tại địa bàn xã theo Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã” vào năm 2020.

Chị cho biết: Xã Chư A Thai có có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống ở 9 thôn, làng. Được giao trực tiếp phụ trách công tác quản lý cư trú, chị thu xếp việc gia đình, dành nhiều thời gian cùng đồng đội bám sát địa bàn, nghiên cứu, nắm chắc tình hình.

Đại úy Rah Lan Mỹ Tâm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Ảnh: L.H

Trên cơ sở đó, chị chủ động tham mưu giúp Trưởng Công an xã và cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các quy chế, kế hoạch công tác, cách làm thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý cư trú, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Chị còn tham mưu Trưởng Công an xã bố trí bảo đảm 1 cảnh sát khu vực phụ trách 1 thôn/làng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người, quản lý đối tượng.

Bên cạnh đó, chị phối hợp với các đoàn thể, nhà hảo tâm trao tặng trên 100 suất quà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho người nghèo; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân; kiểm tra, đôn đốc, vận động người dân tham gia phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

Thời điểm Bộ Công an triển khai Đề án 06, Đề án cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử, đặc biệt là khi thực hiện “Cao điểm 50 ngày đêm tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử”, từ việc nắm rõ tình hình địa bàn phụ trách, để công tác quản lý cư trú được triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả, đảm bảo khai thác tối đa tiện ích từ nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ”, Đại úy Rah Lan Mỹ Tâm cùng đồng đội phối hợp với các đoàn thể, hệ thống chính trị 9 thôn, làng trực tiếp đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện.

Kết quả, xã Chư A Thai là đơn vị đầu tiên của huyện Phú Thiện hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao trước 15 ngày, đạt 108%.

Bà Trần Thị Giã (67 tuổi, thôn Kim Môn) là hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Một mình bà nuôi 3 cháu nhỏ ăn học. Khi xã thực hiện chiến dịch cao điểm “50 ngày đêm tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử”, chị Tâm và cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã nắm bắt được hoàn cảnh gia đình đã trực tiếp đến nhà thăm hỏi, tặng quà kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn bà Giã kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Bà Giã cho biết: “Sau khi được chị Tâm và cán bộ Hội LHPN xã đến giải thích, hướng dẫn, tôi đã hiểu tiện ích, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử. Bây giờ, tôi đã có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính. Tôi rất cảm ơn chị Tâm và các chị em phụ nữ xã”.

Nhiệt huyết, sáng tạo trong phong trào

Năm 2024, Đại úy Rah Lan Mỹ Tâm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Hội LHPN xã Chư A Thai khen thưởng về các thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác chuyên môn và phong trào phụ nữ.

Đại úy Rah Lan Mỹ Tâm hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN xã Chư A Thai.

Chị chủ động tham mưu Hội LHPN xã tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ các thôn, làng tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Chị tham mưu xây dựng, thực hiện tốt mô hình “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương”, kết nối, kêu gọi nhà hảo tâm và cùng chi hội các thôn, làng kêu gọi hội viên đóng góp hơn 60 triệu đồng để trao 39 suất quà cho hội viên, người có uy tín có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 35,2 triệu đồng, quần áo, 103 kg gạo cho bé sơ sinh mồ côi mẹ tại làng Plei Trớ; trao tặng tiền mặt, gạo cho gia đình ông Ksor Puynh (thôn Drok) bị hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ nhà cửa…

Thực hiện mô hình “Mẹ đỡ đầu”, hàng tháng và dịp lễ, Tết, chị Tâm cùng tập thể Hội LHPN xã tổ chức các đợt tặng quà, hỗ trợ sữa, quần áo, nhu yếu phẩm cho 3 “con đỡ đầu” tại các thôn Kinh Pêng, Plei Trớ, Hải Yên.

Năm 2024, chị tham mưu Hội LHPN xã triển khai hiệu quả mô hình “Phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hội”, đã tuyên truyền kịp thời đến các hội viên phụ nữ tại 9 thôn, làng về hình thức lừa đảo thông qua mạng xã hội, các biện pháp phòng tránh, cách xử lý khi gặp phải trường hợp này...

Bà Bùi Thị Vân-Chủ tịch UBND xã Chư A Thai-nhận xét: “Đại úy Rah Lan Mỹ Tâm làm việc rất có tâm, tinh thần trách nhiệm cao, năng nổ, nhiệt huyết, sáng tạo, được chính quyền địa phương, đồng đội, người dân tin tưởng, quý mến.

Trong mọi công việc, đồng chí phát huy tốt sức trẻ, sự nhạy bén, tinh thần xung kích, tình nguyện. Khi có công việc đột xuất xảy ra, không kể ngày đêm, mưa nắng, đồng chí đều có mặt kịp thời để chỉ đạo và cùng anh em giải quyết, không để nảy sinh phức tạp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm giữ vững an ninh trật tự tại địa phương”.