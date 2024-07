Nữ du khách bật khóc nức nở vì được Công an Đà Nẵng giúp đỡ tìm lại túi xách

Nữ du khách Nhật Bản đánh rơi túi xách khi lưu trú tại Đà Nẵng được lực lượng công an vào cuộc, hỗ trợ tìm kiếm.

Ngày 31-7, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã nhận được thư cảm ơn của nữ du khách Nhật Bản về việc hỗ trợ tìm kiếm túi xách chứa nhiều tài sản giá trị.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 29-7, Công an phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin từ bà Ichikawa Fumiko (SN 1953, quốc tịch Nhật Bản) về việc bị thất lạc túi xách trên địa bàn.

Theo du khách Nhật Bản, vì bất cẩn nên người này đã đánh rơi túi xách tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê).

Xác minh các thông tin, Công an phường Thanh Khê Tây nhanh chóng truy vết camera. Đến 18 giờ ngày 30-7, công an tìm được người đã nhặt được túi xách là bà L.T.T (SN 1972, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Sau khi được công an thông báo, bà T. lập tức trao trả tài sản lại cho nữ du khách.

Trong túi xách có hộ chiếu, các giấy tờ quan trọng và tiền mặt khoảng 60 triệu đồng. Nhận bàn giao túi xách tại trụ sở công an phường, bà Ichikawa Fumiko bất ngờ bật khóc vì xúc động. Đồng thời, nữ du khách Nhật Bản cũng gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an và người dân TP Đà Nẵng vì đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ cho mình.

Trước đó, đêm 13-7, một du khách Nhật Bản khác cũng được lực lượng Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ tìm kiếm tài sản thất lạc.

Theo đó, khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đêm chung kết bế mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024 trên cầu Sông Hàn, trung tá Nguyễn Trường Sơn (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc ví, bên trong có một số giấy tờ, thẻ visa mang tên Miyu Kakuta.

Sau khi xác minh, chiều 14-7, trung tá Nguyễn Trường Sơn đã liên hệ và trao lại tài sản cho du khách Nhật Bản Miyu Kakuta.