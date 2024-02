Nữ diễn viên khiến khán giả bỏ xem 'Cô đi mà lấy chồng tôi'

BoA tham gia đóng Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry my husband) với vai phản diện Oh Yu Ra – hôn thê cũ của nam chính Yoo Ji Hyuk (Na In Woo đóng). Trong tập 11, nhân vật của BoA tiếp tục là chướng ngại vật, gây ra mối đe dọa cho Kang Ji Won (do Park Min Young thủ vai). Bản truyện gốc không có nhân vật này, đây là vai mới được nhà sản xuất thêm vào.

Sau sự xuất hiện của BoA trong bộ phim, nhiều cộng đồng mạng đã xôn xao bàn luận về ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của nữ ca sĩ. Nhiều khán giả chỉ trích diễn xuất của BoA vụng về và cho rằng vùng miệng của cô thiếu tự nhiên. Một số cư dân mạng suy đoán BoA bị cứng nhân trung do tiêm Botox quá nhiều.

BoA sau đó livestream lý giải môi cô sưng do thói quen kẻ viền môi tràn viền: “Mọi người không cần lo lắng. Môi của tôi vẫn ổn”.

Ban đầu rating cao nhưng các tập sau lại có sự sụt giảm nhẹ, khả năng diễn xuất của BoA khiến nhiều người xem chán ngán, cho rằng cô là nhân vật thừa thãi. Nhiều người cho biết không thể kiên nhẫn với bộ phim kể từ khi nhân vật Oh Yu Ra xuất hiện.

“Không thấy khí chất tiểu thư của Yu Ra, hơn thế BoA không trẻ như các diễn viên còn lại dù họ bằng tuổi”, “Đóng đơ, khí chất không phù hợp, tính khí nhân vật điên khùng, không hiểu sao lại vẽ thêm như vậy. Tôi bỏ phim từ khi BoA xuất hiện”… nhiều bình luận chỉ trích BoA là lý do nhiều người không xem tiếp Cô đi mà lấy chồng tôi dù từ đầu phim nhận được nhiều phản ứng tích cực.

Tuy vậy, nhiều khán giả chỉ ra biên kịch xuống tay trong chặng cuối của bộ phim, tạo ra drama căng thẳng bởi nhân vật thừa thãi, đi vào con đường “đầu voi đuôi chuột” như nhiều bộ phim Hàn khác.

Truyền thông Hàn Quốc trước đó tiết lộ chuyến đi nghỉ dưỡng tới Việt Nam của đoàn phim Cô đi mà lấy chồng tôi vào giữa tháng 3 do sự thành công của bộ phim. BoA và Gi Kwang (vai Baek Eun Ho) không tham gia do vướng lịch trình cá nhân.

BoA sinh năm 1986, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc với sự nghiệp solo 24 năm. Cô trở thành thực tập sinh SM Entertainment khi mới 11 tuổi, ra mắt với vai trò ca sĩ thần tượng khi mới 13. Không chỉ tạo dấu ấn tại quê nhà, BoA thành công vang dội khi tấn công thị trường Nhật Bản. Ở thời hoàng kim, BoA là một trong những nghệ sĩ điển hình đưa làn sóng Hallyu phổ biến tại châu Á, đặc biệt ở Nhật Bản.