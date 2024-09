Nhiều phim tiềm năng tranh giải 'Sư tử vàng' 2024

Đầu tiên là phim "The Brutalist" do Brady Corbet đạo diễn, có thời lượng hơn 3 giờ rưỡi. Phim kể về kiến trúc sư László Toth, do nam diễn viên Adrien Brody thủ diễn. Ông là người Do Thái gốc Hungary, sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust và đã cùng vợ Erzsébet - do Felicity Jones thủ diễn - chuyển đến Mỹ xây dựng cuộc sống mới, trải nghiệm "giấc mơ Mỹ". Ban đầu, cả gia đình phải làm việc quần quật trong cảnh khó khăn nhưng sau đó, mọi thứ thay đổi khi một khách hàng bí ẩn xuất hiện, giao cho László Toth thiết kế một dự án kiến trúc...

Một ứng cử viên khác là phim "The Room Next Door" do Pedro Almodovar đạo diễn, dựa theo tiểu thuyết ăn khách "What Are You Going Through" của Sigrid Nunez. Tác phẩm có sự góp mặt của hai diễn viên tài năng là Tilda Swinton và Julianne Moore. Trong đó, Tilda Swinton hóa thân thành Martha - một phóng viên chiến trường, còn Julianne Moore đóng vai Ingrid - tiểu thuyết gia. Sau nhiều năm mất liên lạc dù từng thân thiết, họ gặp lại nhau khi Martha bệnh nặng. Cả hai chuyển về ở chung nhà, cùng nối lại tình bạn cũ.

Phim "Queer" do Luca Guadagnino đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của William S. Burroughs cũng đáng chú ý. Lấy bối cảnh Mexico những năm 1940, phim kể về William Lee (Daniel Craig đóng), một người Mỹ trốn đến Mexico và tại đây đã phải lòng một quân nhân Hải quân Mỹ là Allerton - Drew Starkey đóng - đã giải ngũ. Luca Guadagnino vốn thành thạo trong vai trò người kể chuyện bằng hình ảnh với miêu tả sự lãng mạn nồng cháy, gợi cảm trên màn ảnh và phim này cũng thế.

Phim được nhận định tiềm năng tiếp theo là "I'm Still Here" của đạo diễn Walter Salles, chuyển thể từ cuốn sách "Ainda Estou Aqui" của Marcelo Rubens Paiva. Phim lấy bối cảnh Brazil những năm 1971. Cuộc sống của nhân vật Eunice Paiva (Fernanda Torres và Fernanda Montenegro thủ diễn) và 5 người con của bà đột ngột thay đổi sau khi chồng bà, cựu nghị sĩ Đảng Lao động Brazil Rubens Paiva ( Selton Mello đóng) mất tích.

Trong khi đó, phim "Maria" dựa theo cuộc đời thật của danh ca Maria Callas, do Pablo Larraín đạo diễn với sự tham gia của Angelina Jolie, cũng là ứng cử viên sáng giá cho "Sư tử vàng" năm nay. Maria Callas là giọng ca opera lừng danh thế giới. Phim nhận được nhiều bình luận tích cực từ những cây bút phê bình của các chuyên trang điện ảnh.

Ngoài ra, một số phim khác như: "Joker: Folie à Deux", "The Order", "Harvest"… cũng được đánh giá cao và có khả năng tạo bất ngờ cuối cùng.

LHP Venice 2024 kéo dài từ ngày 28-8 đến 7-9, với ban giám khảo gồm: Isabelle Huppert, James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Brazil Kleber Mendonça Filho, Mauritius Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz, Chương Tử Di.

Theo Minh Khuê (NLĐO)