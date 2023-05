Nhạc Việt trở lại sôi động

Tin liên quan Hồ Ngọc Hà ra MV mới: Âm nhạc thời thượng bắt tai, hình ảnh đậm nghệ thuật

Sau 2 ngày ra mắt, MV (video ca nhạc) "Về với em" của ca sĩ Võ Hạ Trâm đã đạt Top 1 trending trên YouTube Việt Nam. MV hiện có 2,1 triệu lượt xem, hơn 123.000 lượt yêu thích và gần 10.000 lượt bình luận.

Phải "lạ" và "chất"

Lần trở lại này của Võ Hạ Trâm ghi nhận hàng loạt thành tích. Sự kiện họp báo leo lên dẫn đầu bảng xu hướng TikTok và giữ vị trí đầu suốt gần 24 giờ với hơn 15 triệu lượt xem tổng các video. Riêng ngày 13-4 (ngày ra mắt MV) "Võ Hạ Trâm" trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên Google Việt Nam. Mọi hình ảnh và video về nữ ca sĩ trên các trang, kênh mạng xã hội đều nhận được lượt xem và tương tác cao.

Có thể nói "Về với em" là một MV đẹp trong từng khung hình, phần âm nhạc được phối hoàn hảo và một giọng ca Võ Hạ Trâm có nghề cùng khả năng vũ đạo đẹp mắt. MV "Về với em" còn mang yếu tố "lạ" và "chất" là sự kết hợp văn hóa của 2 quốc gia Việt Nam và Ấn Độ. "Trong suốt hành trình 16 năm làm nghề của Trâm, đây là lần đầu tiên Trâm trải qua cảm giác vô cùng hạnh phúc khi bài hát của mình thành công ngoài mong đợi. Những kết quả như top 1 trending trên YouTube Việt Nam, triệu view, sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả… là những điều mà Trâm chưa bao giờ mơ đến. Trâm cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ Trâm trong suốt thời gian qua" - ca sĩ Võ Hạ Trâm xúc động.

Hơn 2 năm vắng bóng, ban nhạc Bức Tường đã trở lại với album mới mang tên "Cân bằng". Album này mang lại cho khán giả trải nghiệm hoàn toàn mới khi kết hợp rock với dàn nhạc giao hưởng. Trong đó, tác phẩm "Hoa mặt trời" là thử nghiệm mới với phần phối khí của nhạc sĩ Lưu Quang Minh. Ca khúc tràn ngập những hình ảnh của cánh đồng rộng lớn, của những ước muốn hướng tới điều tích cực mà Bức Tường gửi đến khán giả. Ban nhạc sẽ thực hiện loạt tour lưu diễn tại các trường đại học trong năm 2023.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 15-4 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ghé thăm Bình Minh Jazz Club (Hà Nội) để thưởng thức các bản nhạc Jazz do các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn. Với ca khúc "Isn’t she lovely" (bản nhạc Jazz nổi tiếng, do huyền thoại âm nhạc khiếm thị Stevie Wonder sáng tác năm 1975) ca sĩ Mỹ Anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ ngoại trưởng Mỹ.

Phá kỷ lục bán vé

Sau thành công của "Đôi mi em đang u sầu", ca sĩ Đông Nhi đã trở lại với sản phẩm âm nhạc mới kết hợp cùng nhóm sản xuất âm nhạc DTAP. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc mở màn cho sự kiện kỷ niệm 15 năm ca hát của Đông Nhi. Trong những năm vừa qua, 3 chàng trai DTAP tạo dấu ấn với khán giả bằng những sản phẩm thành công khi kết hợp với những nghệ sĩ tên tuổi trong làng âm nhạc Việt, đáng chú ý là ca khúc "See tình" đã giúp tên tuổi DTAP trở nên nổi tiếng.

Tương tự ca sĩ Đông Nhi tiếp sau thành công của chương trình ca nhạc "Love Songs" tại Đà Lạt năm 2022, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã mang "Love Songs" đến Đà Nẵng vào đầu tháng 6 tới tại Quảng trường Ánh Trăng, Bà Nà Hills. "Love Songs" là mô hình mới "Tour âm nhạc kết hợp du lịch" đã chinh phục khán giả tại Đà Lạt, do vậy lần này qua "Love Songs Đà Nẵng" du khách sẽ được nghe giọng ca của Hồ Ngọc Hà vừa trải nghiệm mùa hè, thưởng thức lễ hội pháo hoa quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Phần âm nhạc của "Love Songs Đà Nẵng" là những bài hát được yêu thích của chương trình "Love Songs" và các ca khúc nổi tiếng của Hồ Ngọc Hà trong những năm 2000-2010. Khán giả sẽ được dịp hát cùng với Hồ Ngọc Hà trong một số ca khúc này.

Năm 2019, Đen từng gây tiếng vang với chương trình ca nhạc của riêng mình "Show của Đen" tại Nhà Thi đấu Quân khu 7 TP HCM với sự góp mặt từ hơn 5.000 khán giả. Sau 4 năm im ắng, năm nay Đen cho hay sẽ trở lại với một liveshow tại Hà Nội. Hiện tại, nam rapper chỉ mới công bố việc sẽ hẹn gặp khán giả thủ đô, địa điểm cụ thể, khách mời, cách thức bán vé vẫn chưa được công bố.

Tuy vậy, chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải thông báo về liveshow sẽ diễn ra trong tháng 5-2023, đã thu về hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận, chia sẻ. Những người trong cuộc cho rằng liveshow của Đen tại Hà Nội nhiều khả năng sẽ phá kỷ lục bán vé so với năm 2019.

Thông tin hậu trường cho hay "Show của Đen" năm 2023 sẽ được thiết kế bởi đạo diễn Cao Trung Hiếu - người từng thực hiện những dự án âm nhạc lộng lẫy, sang trọng của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Sẽ là một sân khấu được thiết kế cực kỳ hoành tráng, ấn tượng cho liveshow lần thứ 2 tại Hà Nội của nam rapper này.

Ca sĩ Bùi Lan Hương cũng trở lại Vpop 2023 với chuỗi dự án âm nhạc gồm Live Session "Fallen Angel - Thiên thần sa ngã" và album "Nữ thần mặt trăng". Bùi Lan Hương cũng hướng tới kế hoạch tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp vào thời điểm cuối năm.