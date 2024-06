Nhạc Việt bước vào 'cuộc đua' mới

Ngôi sao rầm rộ trở lại

Sau loạt liveshow gây tiếng vang vừa qua của Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Văn Mai Hương, Hà Anh Tuấn…, nhiều ca sĩ ngôi sao tiếp tục lịch trình liveshow của mình từ nay đến cuối năm. Trong đó, Mỹ Tâm đã chọn ngày 14.7 - thời điểm ngay sau đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024, để tổ chức liveshow My Soul 1981 tại sân khấu ngoài trời trên bãi biển Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

Thiên hà tinh khôi là live concert lớn đầu tiên trong sự nghiệp 30 năm ca hát của ca sĩ Trần Thu Hà, gồm 2 đêm diễn, ở TP.HCM vào tối 10.8 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, và Hà Nội ngày 24.8 tại Cung điền kinh Mỹ Đình.

Trần Thu Hà cho biết: "Đúng lúc, đúng thời, những người cùng năng lượng đã hội tụ tìm nhau để làm nên liveshow lần này. Quy mô và mức độ tập trung đầu tư sẽ khác biệt hơn các show tôi đi hát thông thường, để tạo nên không gian âm nhạc nhiều sắc màu của Hà Trần". Trần Thu Hà cũng cho hay sẽ tái hiện các lát cắt âm nhạc từ ngày đầu đi hát đến những bản hit gần đây, với bản phối mới của Hoài Sa. Dàn nghệ sĩ khách mời cũng là một trong những yếu tố "bùng nổ" với NSND Trần Hiếu, nhạc sĩ Trần Tiến, NSND Thanh Lam, Trung Quân Idol, Phan Mạnh Quỳnh, Orange, Tóc Tiên, Lân Nhã, ca sĩ trẻ Marzuz, MC Trấn Thành.

Nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả, Trung Quân Idol tiếp tục thực hiện live concert 1689 với "quy mô lớn hơn cả năm trước" tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) vào tối 13.7 và tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) tối 26.7. Theo đó, có 3 khách mời đồng hành cả 2 nơi cùng Trung Quân là ca sĩ Mỹ Linh, Hồ Quỳnh Hương và Thùy Chi; riêng tại TP.HCM có thêm ca sĩ Bùi Anh Tuấn, rapper Suboi, và tại Hà Nội sẽ là Hương Tràm.

Ca sĩ Cẩm Ly cũng vừa công bố liveshow Tự tình quê hương 6 (tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào tối 3.8), với sự đầu tư hoành tráng từ sân khấu, âm thanh đến kịch bản chương trình, nhằm kỷ niệm 30 năm ca hát.

Từ hiệu ứng thành công của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm ngoái, ca sĩ Uyên Linh cho biết sẽ tổ chức concert kỷ niệm 15 năm ca hát vào tháng 11 tới. Cô chọn làm show ở Hà Nội - nơi sinh sống, học tập, ca hát thời sinh viên, và tại TP.HCM - nơi khởi đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp với danh hiệu quán quân Vietnam Idol 2010.

Hồ Ngọc Hà và Hòa Minzy cũng nói 2024 là năm "bước ngoặt" kỷ niệm dấu mốc trong nghề nên sẽ làm liveshow lớn vào khoảng tháng 11.

Loạt show mang tên Trẻ Concert có sự tham gia của các ca sĩ Quốc Thiên, Hoàng Tôn, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Trần Trung Quân, Đức Phúc, Erik… sẽ khuấy động đời sống nhạc Việt khi diễn ra từ tháng 7 tới, miễn phí vé cho khán giả trẻ tại 7 trường đại học lớn ở TP.HCM.

MV "gây sốt" và NHỮNG tranh cãi

Không chỉ ồ ạt liveshow được công bố, các ngôi sao nhạc Việt thời điểm này cũng thi nhau ra mắt hàng loạt MV mới. Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng M-TP hiện có 34 triệu lượt xem sau 11 ngày ra mắt, vào bảng xếp hạng video được xem nhiều nhất trên YouTube toàn cầu 24 giờ; vào top thịnh hành của nhiều quốc gia như Úc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada…; trụ hạng 1 Trending YouTube VN lẫn các hệ thống nhạc số iTunes, Spotify… Điệu nhảy trong MV của Sơn Tùng M-TP thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok, được đông đảo giới trẻ cover nhảy tập thể. Mới đây, Đừng làm trái tim anh đau còn giúp Sơn Tùng M-TP lần thứ 2 vào bảng xếp hạng Billboard Global Excl.US.

Ca sĩ Hương Tràm từ Mỹ về nước hoạt động trở lại, sau khi tổ chức liveshow River flows in you hồi tháng 5 tại Hà Nội, đã tiếp tục ra mắt MV mới Chỉ mình anh đi xa do nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh sáng tác riêng cho cô. Đây là sản phẩm đầu tiên thuộc E.P Sweet home của Hương Tràm.

Ca sĩ Tùng Dương hôm 17.6 ra mắt MV Cánh chim phượng hoàng với kỹ xảo hoành tráng, kết hợp với rapper "người miền núi chất" Double2T. Tùng Dương cho biết đã chủ ý mời 5 người phụ nữ nổi tiếng là NSND Lê Khanh, NSND Thanh Lam, NSƯT - diễn viên múa Linh Nga, Hoa hậu Hà Kiều Anh và vận động viên wushu Thúy Hiền cùng xuất hiện trong MV. Mỗi người như những cánh chim phượng hoàng, đẹp và kiêu hãnh với những nỗ lực để thành công. MV do 2 đạo diễn Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) và Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện, lồng ghép những yếu tố mang tính huyền thoại với những hình ảnh đặc trưng cho lịch sử và văn hóa VN.

Ca sĩ Lệ Quyên phát hành MV Tình chỉ đẹp khi vừa bắt đầu được quay hình tại Mỹ, do chính bạn trai cô là người mẫu Lâm Bảo Châu làm đạo diễn và diễn xuất cùng. Cao Thái Sơn cũng vừa họp báo ra mắt MV Lệ phí cuộc đời do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác, sau thành công của bản hit Tất cả hoặc không là gì cả.

Các ca sĩ trẻ theo "dòng chảy" cũng nối tiếp ra MV mới, được nhiều người đón nhận, như Á quân Vietnam Idol 2023 Lâm Phúc với "anhduong", rapper Pháp Kiều với DOC, Wren Evans với Để ý, Lou Hoàng với Ngày đẹp trời để nói chia tay, Chi Pu với Finding You, Double2T và Cao Thanh Thảo My với Đam mê…

Tuy nhiên, ca khúc Fever của hai rapper trẻ tlinh và Coldzy phát hành giữa tháng 6 bị cộng đồng mạng phản ứng và gây tranh cãi lớn, vì những ca từ miêu tả chuyện "phòng the" trần trụi, gợi dục, đến mức một chuyên gia văn hóa đã nhận xét: "Ca khúc Fever có ca từ tối nghĩa, dung tục, cần xem lại, bởi nó như một kiểu truyền bá văn hóa phẩm đen". Hiện lyrics video của ca khúc này có hơn 805.000 lượt xem trên YouTube.

Cũng trong tháng 6 vừa qua, nhạc Việt dấy lên "ồn ào xấu xí" bởi một cuộc đấu khẩu bằng nhạc của 2 rapper 16 Typh và Thành Draw. Có thể nói, sự việc đã cho thấy mặt trái của các trận chiến rap, cần các cơ quan chức năng "để mắt" tới, khi rất nhiều rapper Việt hiện nay đã dùng beef/dissing (vốn là một đặc trưng của văn hóa hip hop quốc tế) giải quyết mâu thuẫn cá nhân, để rồi "mọi chuyện dần đi quá xa" như chia sẻ của công ty quản lý nghệ sĩ SpaceSpeakers Label khi thông báo không cho phép 16 Typh tham gia vào các trận "khẩu chiến bằng nhạc" nữa.