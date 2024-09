Nguyễn Minh Khuê: Cô học trò phố huyện đa tài

(GLO)- Trong 2 ngày (30 và 31-8), Thành Đoàn-Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại làng Bông Phrao (xã An Phú) và làng Têng 2 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku).

(GLO)- Sự dịch chuyển dần từ lối sống YOLO (You only live once-Bạn chỉ sống một lần) sang YONO (You only need one-Bạn chỉ cần một thứ) ở giới trẻ cho thấy tín hiệu tích cực khi họ tiêu dùng có ý thức hơn thay vì sẵn sàng chi tiêu theo kiểu chiều chuộng những sở thích ngắn hạn.