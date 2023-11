Ngô Thanh Vân hỗ trợ Charlie Nguyễn đào tạo điện ảnh

Ngô Thanh Vân hỗ trợ đạo diễn Charlie Nguyễn chọn lựa những dự án xuất sắc nhất đến từ những ứng viên tham gia "Practical Series Production". Với kinh nghiệm tham gia nhiều dự án ở Hollywood, Ngô Thanh Vân mang đến cho chương trình nhiều thông tin về làm phim chuyên nghiệp tiêu chuẩn quốc tế.

Từ khi công bố vào tháng 9 đến nay, chương trình này đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của cộng đồng đam mê điện ảnh với hàng trăm hồ sơ đăng ký tham gia. Ban Tổ chức cũng vừa công bố danh sách 30 dự án tiềm năng nhất sẽ bước tiếp vào vòng đào tạo sản xuất phim chuyên sâu, hoàn thiện đứa con tinh thần.

Đặc biệt, không chỉ thu hút những nhà làm phim từ khắp mọi miền Tổ Quốc (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Phú Yên, Bến Tre, Cà Mau, Long An,...), chương trình cũng nhận về rất nhiều dự án tiềm năng do các bạn trẻ Việt Nam "xa quê" thực hiện.

Cụ thể, trong số 30 tác phẩm kể trên, Trần Thụy Phương Quỳnh (dự án: Ngày mai) và Nguyễn Anh Minh (dự án: The Proposal) hiện đang học tập, làm việc tại Úc, còn Hồ Đức Lê Minh (dự án: Tết và nhà) cùng Phan Nguyễn Thiên Kim (dự án: 2150-Mùa thu hoạch) hiện đang sinh sống ở Canada.

"Tôi rất vui lẫn bất ngờ khi biết số lượng hồ sơ đăng ký tham gia vượt ngoài mong đợi, cũng như có đông đảo bạn trẻ ở nước ngoài quan tâm đến chương trình này. Tôi hy vọng rằng, độ nóng của chương trình sẽ góp phần trong việc thu hút và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam" - đạo diễn Charlie Nguyễn bày tỏ.

Tại vòng tiếp theo, các nhà làm phim thuộc 30 dự án được chọn sẽ tham gia chuỗi workshop đào tạo sản xuất phim chuyên sâu dưới sự hướng dẫn của đạo diễn Charlie Nguyễn cùng dàn diễn giả dày dặn kinh nghiệm thực chiến, bao gồm nhà sản xuất, giảng viên Lâm Thị Huyền Trân và chuyên viên dựng phim Vũ Hoàng Anh.

Tiếp theo, các nhà làm phim trẻ có cơ hội trình bày dự án trước Hội đồng thẩm định nhằm chọn ra một dự án triển khai thành mini-series hoàn chỉnh.

Đáng chú ý, ngoài việc được hỗ trợ 100% kinh phí sản xuất, nhóm làm phim có dự án xuất sắc nhất còn được đạo diễn Charlie Nguyễn tham gia cố vấn trực tiếp. Ngô Thanh Vân giữ vai trò Hội đồng thẩm định bên cạnh Charlie Nguyễn và biên kịch Trần Khánh Hoàng.

Lấy chủ đề "Our stories matter", "Practical Series Production" là chương trình do quỹ Netflix Fund for Creative Equity tài trợ, Chánh Phương Films và Practical Filmmaking phối hợp thực hiện, là sân chơi chất lượng để những bạn trẻ Việt Nam đam mê điện ảnh có thể hiện thực hóa những ý tưởng, câu chuyện mà mình đang ấp ủ.