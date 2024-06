Miền Trung, Nam Bộ đón mưa rất lớn

Nam Bộ, Tây Nguyên sắp đón mưa diện rộng Gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường, gây mưa diện rộng cho khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ trong chiều và tối nay (17/5).

Nhiều khu vực xuất hiện mưa dông, có nơi mưa rất to Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Mưa dông diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Từ ngày 8-9/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, trong đó khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa to, Nam Bộ nắng nóng Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ có mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Miền Bắc dịu mát, miền Nam và miền Trung vẫn nắng nóng 41 độ Không khí lạnh tràn về đã khiến miền Bắc chấm dứt nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên ở miền Nam và miền Trung, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn diễn ra trên diện rộng

Ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C Trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 39 độ C Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Thời tiết ngày 23/4: Nắng nóng gay gắt ở nhiều vùng trên cả nước Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Người dân Nam Bộ đón Tết Hàn thực trong thời tiết nắng nóng gay gắt Dự báo ngày 11-12/4, Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ C.

Bắc Bộ có mưa vài nơi, các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát Ngày và đêm 5/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm; khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiều khu vực có nắng nóng gay gắt, Trung và Nam Bộ đề phòng mưa đá Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Không khí lạnh yếu tràn về, Bắc Bộ có mưa rào, Nam Bộ vẫn nắng nóng Từ chiều tối và đêm 28 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Nắng nóng trên cả nước, nhiều khu vực ở Nam Bộ nắng nóng gay gắt trên 38 độ C Các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng 27-30 độ C; Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng kéo dài Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rải rác, Nam Bộ ngày nắng nóng Ngày cuối tuần, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù, còn khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng.

Thời tiết ngày 22/3: Bắc Bộ sáng và đêm trời lạnh, Nam Bộ nắng nóng Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng và đêm trời lạnh, trưa chiều giảm mây hửng nắng, còn khu vực Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm có mưa rào vài nơi.

