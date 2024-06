Biển Đông đang thời tiết xấu, khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới ngày 23.6

Ngày 13/6, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Hòa Bình, Nam Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 38 độ C.

Từ ngày 14-16/6 tới, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng trở lại; trong đó, khu vực trung du và vùng núi có khả năng lại xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to.

Ngày 10/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong khi đó, chiều tối và tối 10/6, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong sáng 6/6, thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.