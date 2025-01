Mang niềm vui đến với người dân vùng khó dịp cuối năm

Tiếp nhận công trình “Thắp sáng vùng biên” do Tỉnh Đoàn Gia Lai trao tặng được hơn 1 tuần, song người dân thôn Ia Boong (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) vẫn bày tỏ sự phấn khởi khi nhắc đến công trình ý nghĩa này.

Công trình thanh niên “Thắp sáng vùng biên” có chiều dài 1 km, gồm 35 trụ và 35 bóng năng lượng mặt trời, 35 lá cờ Tổ quốc. Tổng kinh phí thực hiện công trình trị giá 32 triệu đồng do Tổng Công ty Cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn tài trợ.

Công trình “Thắp sáng vùng biên” đưa vào sử dụng đã mang đến niềm vui cho người dân thôn Ia Boong (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Ảnh: R.T

Để công trình hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán, đoàn viên, thanh niên xã Ia Nan phối hợp cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan lựa chọn địa điểm thực hiện tuyến đường rồi lắp đặt hệ thống, đào hố, chôn trụ.

Khác với những công trình chiếu sáng được trao tặng trước đây, điểm nhấn của công trình này là có thêm những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên các cột đèn. Bà Vương Thị Kiều-Trưởng thôn Ia Boong chia sẻ: Đây là tuyến đường đầu tiên của làng có đèn chiếu sáng vào ban đêm nên bà con đều phấn khởi. Công trình càng thêm ý nghĩa khi được bàn giao và tiếp nhận trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Nhờ công trình này, việc đi lại vào buổi tối của bà con thuận tiện hơn, đồng thời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

Anh Rơ Lan Tứ-Bí thư Đoàn xã Ia Nan cho hay: Đoàn viên, thanh niên ở xã đóng góp ngày công để thực hiện công trình nhằm chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Với thế hệ trẻ, công trình là lời nhắc nhở sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên trải nghiệm thực tiễn, từ ngày 18 đến 20-1, Đoàn phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp cùng Huyện Đoàn Chư Pưh triển khai chiến dịch “Xuân tình nguyện” tại thôn Plei Lao (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh).

Sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai chà nhám các bức tường của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai điểm trường Plei Lao. Ảnh: M.N

Tham gia chiến dịch, 25 sinh viên của Đoàn phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai đã cùng nhau chà nhám, sơn mới các phòng học của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai điểm trường Plei Lao. Đồng thời, các sinh viên đã quét dọn đường làng và phát dọn bụi rậm hai bên tuyến đường; đào 1 hố rác cho làng.

Hoạt động tình nguyện diễn ra trong thời gian ngắn nên các sinh viên làm việc tích cực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Sinh viên Bùi Nguyễn Hoài Dung (ngành Thú y) bày tỏ: Em đang học năm cuối tại Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai. Em và các bạn đều rất vui khi được tham gia hoạt động tình nguyện vào dịp cuối năm. Thông qua chiến dịch tình nguyện, chúng em vừa có cơ hội sẻ chia khó khăn với bà con dân tộc thiểu số vừa được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng từ những hoạt động thực tế.

Ngoài những công trình trên, Đoàn trường còn tặng: 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng) cho thiếu nhi vượt khó học giỏi; 20 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; 100 suất bánh kẹo cho thiếu nhi của làng. Gian hàng 0 đồng của Đoàn trường cũng trao tặng hàng trăm bộ quần áo đã qua sử dụng cho người dân của làng.

Sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tổ chức trò chơi cho thiếu nhi thôn Plei Lao. Ảnh: M.N

Sinh viên tình nguyện còn hướng dẫn thiếu nhi cách vệ sinh cá nhân. Các trò chơi: bịt mắt đập chai, kéo co, ném bóng vào rổ… do sinh viên tổ chức mang đến nhiều niềm vui cho thiếu nhi ở làng. Sinh viên cũng gói 40 chiếc bánh chưng, bánh tét để trao tặng bà con nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Chuỗi hoạt động ý nghĩa do Đoàn trường tổ chức đã mang đến niềm vui cho bà con ở làng.

Bà Rmah H’Loang-Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Plei Lao chia sẻ: Trong những ngày sinh viên về tình nguyện tại làng, bà con đều rất vui mừng. Mọi người sắp xếp thời gian để cùng sinh viên thực hiện các phần việc ý nghĩa. Thay mặt bà con, mình cảm ơn các sinh viên và mong sẽ có thêm nhiều hoạt động tình nguyện về làng trong thời gian tới.

Trong 3 ngày triển khai chiến dịch, sinh viên tình nguyện ở lại Nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn Plei Lao. Các sinh viên tình nguyện luôn nhận được sự quan tâm, động viên của bà con trong làng.

Chị Nguyễn Thị Lý-Bí thư Đoàn phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai thông tin: Chiến dịch “Xuân tình nguyện” được Đoàn trường tổ chức thường niên tại các làng dân tộc thiểu số. Kinh phí thực hiện chiến dịch do nhà trường hỗ trợ và cựu sinh viên của trường đóng góp. Các bạn tham gia chiến dịch đều là thành viên của Đội Công tác xã hội trực thuộc Đoàn trường.

Đoàn trường đã lên kế hoạch chi tiết cho chiến dịch này từ tháng 12-2024, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người để tạo sự phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo tiến độ công việc đề ra. Chiến dịch đã mang đến nhiều trải nghiệm ý nghĩa cho sinh viên vào dịp cuối năm, niềm vui của bà con cũng là động lực để Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện trong thời gian tới.

Đoàn xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ) rửa xe gây quỹ Đoàn để tặng quà Tết cho thiếu nhi. Ảnh: M.N

Ngoài những công trình, phần việc nêu trên, một số tổ chức Đoàn còn chủ động gây quỹ tình nguyện từ việc rửa xe, bán phong bao lì xì để có kinh phí tặng quà Tết cho người dân và thiếu nhi.

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Thanh niên tình nguyện” là một trong hai phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn hàng năm. Các hoạt động tình nguyện đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và tinh thần xung kích nguyện của thế hệ trẻ. Các công trình, phần việc thanh niên đã góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới và để lại những ấn tượng đẹp đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh.