Tuổi trẻ chung tay giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ toàn tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân.

Góp sức trẻ thắp sáng đường quê

Đầu tháng 1-2025, người dân làng C, làng D và thôn 6 (xã Gào, TP. Pleiku) phấn khởi đón nhận công trình “Thắp sáng đường quê” do Đoàn Thanh niên Phòng Hậu cần và Hội Phụ nữ Công an tỉnh hỗ trợ lắp đặt.

Anh Siu Klêh-Phó Bí thư Đoàn xã-cho biết: Công trình “Thắp sáng đường quê” không chỉ tạo thuận lợi trong việc đi lại của người dân mà còn thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ. Đoàn xã đã huy động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia ngày công cùng 2 đơn vị đào hố, lắp đặt hệ thống đèn điện trên tuyến đường với chiều dài hơn 1,2 km.

Ông Siu Khek-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn C-phấn khởi cho biết: Công trình “Thắp sáng đường quê” được triển khai đoạn từ cuối làng C đi qua thôn 6 và làng D. Đây là tuyến đường chính để người dân làng C đến trụ sở UBND xã Gào và ra trung tâm TP. Pleiku.

Trước đây, đoạn đường từ cuối làng C không có đèn điện chiếu sáng nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ khi có ánh sáng từ hệ thống đèn năng lượng mặt trời, bà con yên tâm hơn khi di chuyển trên tuyến đường này vào ban đêm.

Công trình “Thắp sáng đường quê” do Đoàn Thanh niên Phòng Hậu Cần và Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Gào triển khai. Ảnh: T.N

Tương tự, tại xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông), 3 công trình “Thắp sáng đường quê” do các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh hỗ trợ thi công đã giúp người dân vơi bớt nỗi lo mất an toàn giao thông khi đi lại trên tuyến đường vào buổi tối.

Theo Bí thư Đoàn xã R’Ô H’Neo: 3 công trình “Thắp sáng đường quê” do Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn và Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) hỗ trợ kinh phí thi công trong năm 2023 và 2024. Tổng chiều dài 3 công trình là hơn 3 km tại làng Krông và làng Klăh.

Về hiệu quả từ các công trình “Thắp sáng đường quê”, ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ-thông tin: “Từ khi các công trình được đưa vào sử dụng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo, người dân yên tâm đi lại vào buổi tối. Đặc biệt, việc triển khai các công trình cũng góp phần quan trọng trong kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã”.

Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Ban Chấp hành Đoàn xã Chư Răng (huyện Ia Pa) cũng đã vận động đoàn viên thanh niên và người dân đóng góp kinh phí triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” tại buôn Plei Du.

Chị Lê Thị Mến-Bí thư Đoàn xã-cho hay: Công trình có chiều dài 2,3 km với tổng kinh phí thi công 15 triệu đồng. Ngoài công trình này, Đoàn xã cũng triển khai mô hình “Biển báo an toàn giao thông” và tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn.

Lan tỏa ý thức gìn giữ trật tự an toàn giao thông

Bên cạnh công trình “Thắp sáng đường quê”, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh cũng triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực nhằm góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong người dân.

Anh Vũ Việt Cường-Bí thư Thị Đoàn An Khê-cho biết: Từ năm 2020 đến nay, các tổ chức Đoàn trên địa bàn thị xã đã duy trì 15 tuyến đường điện chiếu sáng với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, 17 “Cổng trường an toàn giao thông”, 14 tuyến đường thanh niên tự quản với các tiêu chí sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Bên cạnh đó, Thị Đoàn cũng thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn giao thông với 20 thành viên. “Các mô hình, công trình được triển khai đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên thanh niên.

Đặc biệt, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được duy trì hoạt động hiệu quả đã góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông gần khu vực cổng trường”-Bí thư Thị Đoàn An Khê khẳng định.

Đoàn xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) đã huy động đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phát huy tinh thần xung kích tham gia ngày công lắp đặt hệ thống đường điện thắp sáng đường quê. Ảnh: H.T

Tương tự, Huyện Đoàn Mang Yang cũng thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn ra quân nạo vét kênh mương hai bên đường; phát quang những đoạn đường nhiều cây cối che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông; phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn san lấp những đoạn đường bị lồi lõm dễ gây tai nạn giao thông.

Ngoài ra, Huyện Đoàn còn phối hợp với 25 liên đội trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện duy trì tốt hoạt động mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Anh Vũ Danh Mạnh-Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang-cho hay: “Các mô hình, hoạt động trên đã góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ trật tự an toàn giao thông cho người dân nói chung, thanh-thiếu niên trên địa bàn nói riêng”.

Trao đổi với P.V. anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh-cho biết: Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, những năm qua, Đoàn các cấp phối hợp tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” thu hút hàng ngàn lượt thanh-thiếu niên và người dân tham gia.

Bên cạnh đó, thành lập đội thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông tại 3 huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh; chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 221 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, 17 đội thanh niên tình nguyện tham gia xử lý tình huống bất thường về giao thông và xây dựng các công trình “Thắp sáng đường quê” với tiêu chí “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn” cùng nhiều mô hình thiết thực khác.

Các mô hình, hoạt động nói trên đã góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông cho thanh-thiếu niên và người dân trên địa bàn.