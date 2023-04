Ngày 2-4, đoàn phim làm lễ khai máy tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Hình ảnh diễn viên Liên Bỉnh Phát đứng cạnh Trương Quân Ninh khiến fan chú ý. Theo thông tin ban đầu đoàn phim tiết lộ, anh sẽ đóng nam chính cạnh mỹ nhân nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ.

Theo Mirror Media, vai của Trương Quân Ninh ban đầu do Lâm Tâm Như đảm nhiệm. Nhưng vì trùng lịch trình các dự án khác, cô rút khỏi đoàn phim, Trương Quân Ninh được chọn thay thế.

Liên Bỉnh Phát nói khi biết thông tin bạn diễn, anh hồi hộp. Những ngày qua, họ cùng đọc kịch bản, chuẩn bị bấm máy những cảnh đầu tiên.

Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan có chủ đề hiện thực xã hội, tội phạm, sẽ ghi hình ở cả hai nước. Liên Bỉnh Phát nói: "Đây sẽ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi. Để tham gia, tôi từng phải từ chối lời mời khác từ HBO".

Hóa ngoại chi y (tựa tiếng Anh là Doctor outsider) lấy bối cảnh cuộc sống của người nhập cư tại nơi đất khách. Liên Bỉnh Phát vào vai bác sĩ người Việt sống tại Đài Loan, có trái tim nhân hậu, luôn hết mình với bệnh nhân. Trương Quân Ninh đóng bác sĩ ngoại khoa có con bị bệnh hiểm nghèo. Họ đồng hành, vượt qua mọi khó khăn cuộc sống nhờ sự thấu hiểu.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, được biết đến qua phim Song Lang, Ngôi nhà bươm bướm, Quý cô thừa kế, từng nhận giải diễn viên triển vọng tại giải Tokyo Gemstone Award. Tháng 12/2019, anh được vinh danh "Ngôi sao châu Á mới" tại Asian Stars Up Next Award.

Năm 2021, anh đóng phim Come and go do Lim Kah Wai đạo diễn, phát hành tại Nhật Bản. Nhờ tham gia chương trình Running Man Việt Nam hai mùa liên tiếp 2020, 2021, Liên Bỉnh Phát có thêm fan.

Trương Quân Ninh sinh năm 1982, là người gốc Đài Loan, nổi tiếng qua các vai diễn Từ Hiền Phi trong Võ Tắc Thiên, Du Phi trong Như Ý Truyện. Mỹ nhân còn tích cực tham gia các chương trình truyền hình tạp kỹ Trung Quốc, là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn. Cô từng nhiều lần tới Việt Nam công tác, du lịch, được fan chào đón.