Lê Dương Bảo Lâm nói gì khi bị chê làm lố trên show thực tế?

MV "Vũ trụ có anh" đánh dấu việc chuyển mình từ dòng dân ca sang dance-pop của Phương Mỹ Chi bị biến mất khỏi YouTube. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã phủ nhận việc ca khúc biến mất do vấn đề bản quyền mà nguyên nhân do bị hacker tấn công.

Sau 9 ngày phát hành, “Tri âm the movie: Người giữ thời gian” rời rạp với doanh thu hơn 12 tỷ đồng. Đây là một nước cờ có tính toán của Mỹ Tâm và ê-kíp.

(GLO)- Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in câu chuyện xảy ra cách đây 46 năm ở công trường Bầu Dồn (xã Cư An, huyện Đak Pơ ngày nay). Ở chỗ tôi công tác (xã Cư An), Đoàn Thanh niên được tổ chức thành tiểu đoàn, đại đội như trong quân đội, mỗi thôn là 1 trung đội xung kích, mỗi xã 1 đại đội, có đội văn nghệ làm công tác tuyên truyền.