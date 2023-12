Jun Vũ, Tôn Kinh Lâm, Khánh Vân đóng chính phim Việt 18+ chiếu rạp đầu năm 2024

Phim B4S - Trước giờ yêu chưa ấn định ngày cụ thể ra rạp, phía đoàn phim chỉ thông tin: "Trong năm 2024, nhà sản xuất phim Tiệc trăng máu từng thành công ở Việt Nam sẽ mang đến khán giả một bộ phim điện ảnh khai thác chuyện 18+ của giới trẻ, như một món quà đặc biệt cho ngày tình yêu (14.2) vào dịp đầu năm mới". Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ: Jun Vũ, Khánh Vân, Khazsak, Tôn Kinh Lâm, Tùng, Việt Hưng, Vinh Râu...

Đạo diễn Tùng Leo cho biết: "B4S - Trước giờ yêu mang thông điệp tích cực về tình yêu và tình dục, qua đó nhắn nhủ tới thế hệ trẻ tầm quan trọng của lòng tin và sự thấu hiểu trong một mối quan hệ yêu đương".

Trailer đầu tiên vừa được tung ra của phim B4S - Trước giờ yêu

B4S - Trước giờ yêu có cốt truyện đa tuyến - có nhiều câu chuyện, nhân vật riêng nhưng gắn kết, xoay quanh một chủ đề chung, như những bộ phim đa tuyến đã từng thành công của điện ảnh thế giới: Love actually, He’s not that into you, hay Paris Je t’aime, New York I love you...

B4S - Trước giờ yêu được làm theo thể loại lãng mạn - hài hước - kịch tính, khai thác câu chuyện về hai nhóm bạn thân cùng đi bar trong đêm. Mỗi người trong số họ đã trải qua những sự cố bất ngờ, những tình huống dở khóc dở cười không thể nào quên, bởi đó chính là "ngã rẽ" mang theo thật nhiều sự thay đổi trong cuộc đời của chính họ.