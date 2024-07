Hội LHTN huyện Chư Păh hiện có 158 chi hội. 5 năm qua, công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện được thực hiện đồng bộ, toàn diện. Nhờ đó, các phong trào của Hội thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức được 28 chương trình về nguồn, 239 hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; xây dựng được 32 tuyến đường an ninh tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông, 7 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, 12 mô hình “Làng thanh niên 2 không 2 có”.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội đã phối hợp hoàn thành 646 phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 30 công trình thanh niên, 25 mô hình bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, 20 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi và tặng trên 39.000 suất quà cho các hộ gia đình, hội viên, thanh niên và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho gần 9.000 lượt thanh niên trường học lớp 11, 12; tư vấn hướng nghiệp đào tạo nghề cho 12.954 lượt và giới thiệu việc làm cho 1.597 lượt thanh niên. Các cấp Hội đã tặng 96 mô hình sinh kế để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

Với khẩu hiệu Thanh niên Chư Păh “Đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển, hội nhập quốc tế”, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện phấn đấu hoàn thành 10 chỉ tiêu như: 100% cán bộ, hội viên và 80% thanh niên được phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; 100% Hội LHTN Việt Nam các cơ sở duy trì, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; mỗi tháng giới thiệu được ít nhất 1 gương người tốt, việc tốt; phối hợp vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện đạt được 3.000 đơn vị máu; phối hợp tư vấn hướng nghiệp cho trên 5.000 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho 2.000 lượt thanh niên; hàng năm phối hợp tổ chức ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực số, năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên, ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo, khởi nghiệp cho thanh niên; phấn đấu phát triển mới 4.000 hội viên, giới thiệu 4.000 hội viên ưu tú cho Đoàn, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt từ 69% trở lên…

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 28 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chư Păh khóa VI. Chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa V tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa VI. Các đại biểu cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2024-2029) gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chư Păh trao biểu trưng tri ân cho 2 tập thể, 5 cá nhân đã có nhiều ủng hộ về nguồn lực và tinh thần cùng với Hội thực hiện công trình, phần việc ý nghĩa giai đoạn 2019-2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh tặng 2 nhà "Đại đoàn kết" cho 2 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Dự án sức mạnh 2000 tặng 1 phòng tin học gồm 10 máy tính cho điểm trường làng Krăh, xã Đak Tơ Ver.