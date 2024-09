BOND - nhóm tứ tấu lừng danh thế giới sắp có một đêm diễn vào tối 5/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện nằm trong dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân Dân phối hợp cùng IB Group Việt Nam tổ chức. Toàn bộ doanh thu bán vé sẽ được dành ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Bốn thành viên đã quay clip gửi lời chào tới Việt Nam, khiến khán giả “sốt xình xịch” mong chờ sự xuất hiện của nhóm.

Âm nhạc của BOND được nghe nhiều đến mức người ta không còn coi đây là thứ nghệ thuật “khó nhằn.” Sự tươi mới, lối biểu diễn lôi cuốn cùng âm nhạc nhiều năng lượng của các cô gái BOND đã khiến khán giả mê đắm.

Từ các nhạc cụ dây điện tử có thiết kế bắt mắt đến diện mạo xinh đẹp, phong cách thời trang cuốn hút, BOND đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới. Các sản phẩm âm nhạc của nhóm hút lượng xem khủng. Các bản hit như “Shine,” “Victory”... đã trở thành những giai điệu quốc dân. Album đầu tay “Born” ghi âm năm 2000 và phát hành đầu năm 2001 nhanh chóng bán được hơn 1 triệu bản trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, những giai điệu này được sử dụng phổ biến trong đám cưới, nhạc hiệu chương trình, các buổi lễ trang trọng… dù có thể nhiều người không biết tác giả cất lên những đoạn nhạc ấy là BOND.

Khi mới lập nhóm, Bond được mệnh danh là "Spice Girls trong lĩnh vực nhạc cổ điển." Sau đó, họ chinh phục khán giả bởi pha trộn các thể loại âm nhạc khác nhau và biểu diễn bằng nhạc cụ điện tử để tạo nên thứ âm nhạc độc nhất vô nhị.

Thành viên Eos từng chia sẻ rằng BOND chưa từng nghĩ mình là nghệ sỹ chơi nhạc cổ điển và luôn tìm các câu chuyện mang tính toàn cầu để đưa vào tác phẩm. Với Gay-Yee, cô thấy hạnh phúc khi một trong những thành công của BOND là truyền cảm hứng cho rất nhiều học sinh, sinh viên cũng như giáo viên tìm đến với nhạc cụ dây.

BOND cực kỳ ít có những tour lưu diễn ở nước ngoài. Do đó, việc nhóm nhạc nhận lời mời của Báo Nhân Dân sang Việt Nam biểu diễn một đêm duy nhất là một sự kiện hiếm có, khiến người hâm mộ háo hức mong chờ.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam tỏ ra vui mừng khi BOND đến Việt Nam, đặc biệt hơn là họ sẽ biểu diễn trong một sự kiện âm nhạc mang ý nghĩa xoa dịu nỗi đau cho đồng bào bị thiên tai.

“Thời của tôi, BOND là hiện tượng rất đặc biệt. Khi nhạc cổ điển đi theo lối cũ, dần dần những người trẻ ít nghe nhạc cổ điển hơn. Thế rồi BOND xuất hiện như một làn gió mới. Họ đã nghĩ ra cách chơi nhạc rất hiện đại, sôi động và ‘sexy.’ Đó là thứ nhạc cổ điển không chỉ để nghe mà còn ấn tượng cả về phần nhìn nữa nên phải nói rằng chúng tôi lên cơn sốt về BOND,” đạo diễn Phạm Hoàng Nam bày tỏ.

Nghệ sỹ piano Tuấn Nam cũng đang rất nóng lòng chờ đến ngày được xem BOND trình diễn.

“Tứ tấu đàn dây thường biểu diễn trong khán phòng của các chương trình nhạc cổ điển. BOND là nhóm nhạc đầu tiên biểu diễn loại hình này với phong cách cổ điển giao thoa với pop điện tử. Họ tiên phong đưa thể loại classical crossover (cổ điển giao thoa) này ra thế giới,” nghệ sỹ Tuấn Nam phân tích.

Anh nói thêm rằng Dự án “Good Morning Vietnam” rất ý nghĩa không chỉ với người yêu nhạc mà còn ý nghĩa đối với người Việt Nam nói chung vì Ban tổ chức đã mời những nhóm nhạc, nghệ sỹ nổi tiếng trên thế giới nhằm đưa âm nhạc đỉnh cao đến với công chúng Việt Nam đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Ở thời điểm này, những người thực hiện chương trình đang gấp rút hoàn thiện khâu tổ chức sản xuất bởi những nghệ sỹ như BOND luôn có tiêu chuẩn riêng về âm nhạc.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam, Giám đốc sản xuất chương trình “BOND Live in Vietnam” cho hay Ban tổ chức đã mất hơn một năm để chuẩn bị.

Việc mời nghệ sỹ đã bắt đầu từ năm 2023, ngay sau khi huyền thoại saxophone Kenny G nhận lời tham gia “Good Morning Vietnam 2023.”

“BOND là tứ tấu chơi nhạc cụ cổ điển nhưng trình diễn trên nền nhạc điện tử thì sẽ có yêu cầu âm nhạc khác biệt hơn so với Kenny G. Chúng tôi sử dụng các trang thiết bị tại Việt Nam kèm theo nhạc cụ và hệ thống kỹ thuật của ban nhạc mang sang. Ban tổ chức hoàn toàn đáp ứng được tất cả các yêu cầu về chất lượng âm nhạc đạt chuẩn quốc tế,” ông Dương cho biết.

Về lý do mời BOND sang biểu diễn, Trưởng Ban tổ chức chương trình, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nói: “Từ lâu âm nhạc của BOND đã vô cùng thân thiết với nhiều người, điều đó trùng hợp với việc chúng tôi mong muốn đưa những gì quen thuộc đến với khán giả Việt Nam.”

Theo ông Lê Quốc Minh, với sự chuyên nghiệp của Ban tổ chức và sự phối hợp ăn ý giữa Báo Nhân dân và IB Group Việt Nam thì việc tổ chức chương trình này không phải thách thức lớn, nhất là sau "Kenny G Live in Vietnam 2023," Ban tổ chức cũng đã có thêm nhiều kinh nghiệm.

“Quy trình làm việc với ban nhạc quốc tế phải qua đại diện của họ với các quy định khắt khe từ bố trí chỗ ăn ở đến trang thiết bị phải đáp ứng đủ yêu cầu. Họ là những người rất chuyên nghiệp nên phải theo đúng quy trình, đôi lúc hơi mất thời gian nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn của họ thì họ mới đến,” ông Minh cho biết.

Chia sẻ ý nghĩa của chương trình, ông Minh cho rằng đây không chỉ là một sự kiện âm nhạc mà Ban tổ chức hướng đến mục tiêu cao cả hơn là mang lại lợi ích cho cộng đồng yếu thế. Cụ thể là toàn bộ kinh phí bán vé của chương trình sẽ được dành để hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Tứ tấu BOND gửi lời chào đến khán giả Việt Nam:

Các album thành công của nhóm có thể kể đến “Born: Shine” (2002), “Remixed” (2003), “Classified” (2004) và “Explosive: The Best of Bond” (2005). Đến nay BOND đã bán được hơn 5 triệu album trên toàn cầu và là tứ tấu dây thành công nhất lịch sử âm nhạc thế giới.

Đến nay, BOND đã sở hữu 56 đĩa bạch kim, 15 đĩa vàng với những ca khúc đứng top bảng xếp hạng của nhiều quốc gia. Nhạc của nhóm cũng từng được sử dụng trong các phim "Johnny English," "XXX State of the Union" của Hollywood hay các sự kiện thể thao lớn như FA Cup, Champions League, World Cup, Olympic, các cuộc thi Britain’s Got Talent, America’s Got Talent...