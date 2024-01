Đợt rét đậm từ đêm 20/1: Nhiệt độ xuống 0 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá

Các tỉnh Bắc Bộ có nơi dưới 5 độ C, ban ngày có nơi trên 22 độ C Theo dự báo, tại khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Băng giá phủ trắng đỉnh La Pán Tẩn ở Yên Bái Đỉnh La Pán Tẩn (xã La Pán Tẩn, H.Mù Cang Chải, Yên Bái) đã xuất hiện băng giá dày đặc trong sáng nay 22.12.

Vùng núi Bắc Bộ rét hại kéo dài, mưa lớn tiếp diễn ở Trung Bộ Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, riêng khu vực vùng núi phổ biến từ 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 - 13 độ C.

Công điện chỉ đạo ứng phó với diễn biến của bão JELAWAT Ngày 17/12, Văn phòng thường trực BCĐ quốc gia về phòng, chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 19/CĐ-QG gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang;



Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa tuyết, băng giá Khối không khí lạnh cường độ rất mạnh đang di chuyển xuống nước ta. Theo thông tin dự báo cũ thì đêm 16-12, không khí lạnh mới về đến miền Bắc, nhưng theo bản tin cập nhật mới nhất, từ sáng 16-12, miền Bắc sẽ bắt đầu chuyển rét.

Từ ngày 17/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng trời chuyển rét Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ ngày 17/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Bắc Trung Bộ từ ngày 17/2 có khả năng trời chuyển rét.

Thời tiết từ nay đến hết tháng 12/2023 có gì đáng lưu ý, đề phòng? Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 12/2023, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất.

Thiên tai gây thiệt hại về tài sản hơn 4.408 tỷ đồng trong 11 tháng Chỉ riêng trong tháng 11/2023, tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra ước khoảng 321,7 tỷ đồng, tăng gấp 7,2 lần cùng kỳ năm trước.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển của cả nước Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại nhiều vùng biển của cả nước đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Từ Quảng Trị đến Bình Định mưa rất to, đe dọa ngập lụt Trong khi ở Bắc Bộ, do ảnh hưởng không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, có nơi rét đậm, rét hại dưới 10 độ C, thì ở Trung Bộ, từ Quảng Trị đến Bình Định đe dọa bị ngập lụt do mưa rất to

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh kèm theo mưa, nên từ chiều 12-13/11 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét.

Nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông Ngày và đêm 5/11, nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông; riêng khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông vào chiều tối và đêm Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ; Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, dông chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Bộ Công Thương gửi công điện về ứng phó mưa lũ khu vực miền Trung và Tây Nguyên Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện số 7667/CĐ-PCTT về việc chủ động ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên (GLO)- Ngày 30-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành Công điện số 1034/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Mưa lớn trên đất liền và gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa lớn từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi, có khả năng kéo dài đến 2/11 Từ đêm 29 đến sáng 31/10, từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm; mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 2/11.

Xem thêm