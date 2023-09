Doãn Hải My nhận lời cầu hôn từ cầu thủ Đoàn Văn Hậu

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Doãn Hải My xác nhận thông tin cô vừa nhận lời cầu hôn từ cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Theo tiết lộ, Đoàn Văn Hậu đã cất công chuẩn bị buổi tiệc kèm một bó hoa lớn để dành cho bạn gái sự bất ngờ. Sau khi nhận lời cầu hôn, Doãn Hải My chia sẻ khoảnh khắc tình cảm của cả hai trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “I said: Yes" (Tạm dịch: Tôi nói: Đồng ý).

Trong ảnh, Doãn Hải My thân thiết bên bạn trai. Cô rạng rỡ khi khoe chiếc nhẫn cầu hôn và bó hoa lớn được cầu thủ Đoàn Văn Hậu cất công chuẩn bị. Cùng thời điểm, hậu vệ 9X cũng chia sẻ bức ảnh này, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người yêu.

Dưới bài đăng của Doãn Hải My, nhiều sao Việt như người đẹp Cẩm Đan, ca sĩ Pha Lê… gửi lời chúc mừng cho cô và bạn trai. Một số cư dân mạng dành lời khen ngợi cho độ đẹp đôi và mong chờ ngày họ nên duyên vợ chồng. Một tài khoản bình luận: “Chúc mừng cô gái nhé, đẹp đôi quá". Người xem khác bày tỏ: “Một cái kết đẹp cho chuyện tình, chúc mừng hai bạn nhé". “Em tôi bỏ cuộc chơi rồi, chúc mừng cả hai", cư dân mạng chia sẻ.

Doãn Hải My sinh năm 2001, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng nóng bỏng. Cô từng ghi tên mình vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hồi tháng 8.2022, người đẹp công khai hẹn hò với cầu thủ Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999, chơi bóng ở vị trí hậu vệ). Trước đó từ năm 2020, cả hai đã vướng tin đồn tình cảm song không lên tiếng xác nhận.

Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên trang cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam cầu thủ nhận xét bạn gái là người tử tế, thấu hiểu cho công việc của mình. Anh từng chia sẻ: “Những khi tôi đi xa thì bạn ấy cũng hiểu. Hay những lúc tôi gặp áp lực nhất, bạn ấy có thể chia sẻ với tôi".