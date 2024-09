Đám cưới thuần chay độc đáo tại Pleiku

(GLO)- Với việc thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh Gia Lai góp phần giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông.

Đối với công dân không thể rời khỏi Liban vì lý do bất khả kháng, Đại sứ quán đề nghị bà con tuyệt đối không đến gần khu vực phía Nam Beirut, khu vực gần biên giới với Israel và Syria.

Tổ chức U.S. News & World Report (viết tắt US News) mới đây công bố bảng xếp hạng ĐH tốt nhất nước Mỹ năm học 2024 - 2025, trong đó ghi nhận một số biến động nhỏ so với kỳ xếp hạng trước.