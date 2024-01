Chuyên gia nhận định tình hình mưa rét dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Khu vực Bắc Bộ tới Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa, trời rét Dự báo từ 13 đến 17/1, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét; riêng ngày 16-17/1 có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Không khí lạnh gây mưa dông, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 -14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan đầu năm 2024 Đầu giờ sáng 3/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên đỉnh Fansipan xuất hiện sương muối phủ trắng các lối đi, các điểm ngắm cảnh.

Động đất tại Nhật Bản: Nga cảnh báo nguy cơ sóng thần tại vùng Viễn Đông Ngày 1/1, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã ban bố cảnh báo sóng thần tại tại bờ biển Đảo Sakhalin và ở Eo biển Tatar thuộc Khabarovsk sau trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra trước đó cũng ngày tại Nhật Bản. Chính quyền thành phố Vladivostok cũng đưa ra cảnh báo sóng thần.

Nghỉ tết Dương lịch 2024, người dân cần lưu ý gì về thời tiết? Theo chuyên gia khí tượng, trong đợt nghỉ tết Dương lịch 2024, các tỉnh miền Bắc có hiện tượng sương mù, trời rét và khô.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024: Sương mù có thể làm gia tăng ô nhiễm không khí Theo chuyên gia, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, những khu vực thành phố lớn như Hà Nội, sương mù sáng sớm có thể làm tích tụ lại các lớp khói bụi, từ đó làm gia tăng ô nhiễm không khí.

Các tỉnh Bắc Bộ có nơi dưới 5 độ C, ban ngày có nơi trên 22 độ C Theo dự báo, tại khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; vùng núi cao 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Băng giá phủ trắng đỉnh La Pán Tẩn ở Yên Bái Đỉnh La Pán Tẩn (xã La Pán Tẩn, H.Mù Cang Chải, Yên Bái) đã xuất hiện băng giá dày đặc trong sáng nay 22.12.

Vùng núi Bắc Bộ rét hại kéo dài, mưa lớn tiếp diễn ở Trung Bộ Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, riêng khu vực vùng núi phổ biến từ 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 - 13 độ C.

Thời tiết từ nay đến hết tháng 12/2023 có gì đáng lưu ý, đề phòng? Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 12/2023, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất.

Thiên tai gây thiệt hại về tài sản hơn 4.408 tỷ đồng trong 11 tháng Chỉ riêng trong tháng 11/2023, tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra ước khoảng 321,7 tỷ đồng, tăng gấp 7,2 lần cùng kỳ năm trước.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển của cả nước Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại nhiều vùng biển của cả nước đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Động đất khu vực biên giới Myanmar-Trung Quốc gây rung lắc công trình cao tầng ở Hà Nội Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 1 giờ 37 phút 16 giây ngày 17/11 (Giờ GMT) tức 8 giờ 37 phút 16 giây ngày 17/11 (giờ Hà Nội) xảy ra trận động đất khu vực biên giới Myanmar-Trung Quốc, ở tọa độ 99.46N-21.21E. Trận động đất có độ sâu khoảng 48km, độ lớn (M) 5.4, cấp độ rủi ro thiên tai là 0. Trận động đất đã lan truyền, gây rung lắc một số công trình cao tầng tại Hà Nội.

Các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lũ từ ngày 13 - 16/11 đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ (GLO)- Ngày 15-11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành Công điện số 1095/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Từ Quảng Trị đến Bình Định mưa rất to, đe dọa ngập lụt Trong khi ở Bắc Bộ, do ảnh hưởng không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, có nơi rét đậm, rét hại dưới 10 độ C, thì ở Trung Bộ, từ Quảng Trị đến Bình Định đe dọa bị ngập lụt do mưa rất to

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh kèm theo mưa, nên từ chiều 12-13/11 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét.

