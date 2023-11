Chi Pu bị trang tin Trung Quốc tố hát nhép, khán giả 'quay xe'?

'Chúng ta của 8 năm sau' vừa phát sóng nhưng vai nữ chính do diễn viên trẻ Hoàng Hà đảm nhận đã lập tức gây chú ý với khán giả.

Kể từ khi đẩy mạnh sự nghiệp âm nhạc cá nhân, Jungkook (BTS) không ngừng lập kỷ lục với các ca khúc 'Seven', 'Standing Next To You'… cũng như album 'Golden' mới phát hành.