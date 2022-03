10 ca khúc hay nhất của nhóm nhạc BTS sau hơn một thập kỷ ra mắt

Trong sự nghiệp của mình, BTS có không ít bản hit để đời. Mới đây, Rolling Stone đã xếp hạng 10 bản hit hay nhất của nhóm nhạc toàn cầu này.



10 ca khúc hay nhất của BTS. Ảnh: Xinhua

Rolling Stone đã dựa trên rất nhiều tiêu chí để đưa ra top các bài hát hay nhất của BTS. Trong đó, gây bất ngờ nhất là không có sự góp mặt của Dynamite và Butter.

Dưới đây là danh sách 10 ca khúc hay nhất của BTS:

Top 10. Dope

Ca khúc "Dope" được phát hành vào năm 2015 với tư cách là ca khúc chủ đề thứ hai trong mini-album thứ 3 của BTS - The Most Beautiful Moment in Life, Part 1.

Top 9. I Need U

Ca khúc "I Need U" được phát hành vào năm 2015 với tư cách là ca khúc chủ đề đầu tiên trong mini-album thứ 3 - The Most Beautiful Moment in Life, Part 1.

Top 8. Blood Sweat & Tears

"Blood Sweat & Tears" được phát hành vào năm 2016 với tư cách là ca khúc chủ đề trong album phòng thu đầy đủ thứ 2 của họ - Wings.

Top 7. Black Swan

Ca khúc "Black Swan" được phát hành vào năm 2020 với tư cách là một trong những ca khúc chủ đề của album phòng thu thứ 4 của họ - Map of the Soul: 7.

Top 6. Dimple

Ca khúc "Dimple" được phát hành vào năm 2017 với tư cách là ca khúc thứ 4 trong mini-album thứ 5 của họ - Love Yourself: Her. Bài hát đã đạt được hơn 150.000 bản kỹ thuật số.

Top 5. Baepsae

Ca khúc "Baepsae" được phát hành vào năm 2015 với tư cách là ca khúc thứ 6 trong mini-album thứ 4 của họ - The Most Beautiful Moment in Life, Part 2. Bài hát đã đạt được hơn 100.000 bản kỹ thuật số.

Top 4. Fire

Ca khúc "Fire" được phát hành vào năm 2016 với tư cách là một trong những ca khúc chủ đề của album tổng hợp đầu tiên của họ - The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever. Bài hát đã đạt được khoảng 1 triệu bản kỹ thuật số.

Top 3. Ddaeng

Ca khúc "Ddaeng" được phát hành vào năm 2018 dưới dạng đĩa đơn không thuộc album và được coi là “bài hát không chính thức” của BTS được các thành viên là RM, Suga và J-Hope sáng tác, sản xuất.

Top 2. Save Me

Ca khúc "Save Me" được phát hành vào năm 2016 với tư cách là một trong những ca khúc chủ đề của album tổng hợp đầu tiên - The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever.

Top 1. Spring Day

Ca khúc "Spring Day" được phát hành vào năm 2017 với tư cách là ca khúc chủ đề trong album Wings được phát hành lại - You Never Walk Alone.

Bài hát đã đạt được hơn 5 triệu bản kỹ thuật số và đã được RIAJ chứng nhận danh hiệu vàng.