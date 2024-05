Dàn diễn viên 'Đất Phương Nam' ngày ấy, bây giờ

Bom tấn "Kingdom of the Planet of the Apes" chinh phục người xem nhờ kịch bản lớp lang, mang lại nhiều bất ngờ và cảm xúc. Phần hình ảnh trong phim cũng được đầu tư mạnh với kỹ xảo ấn tượng và đẹp mắt.