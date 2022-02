Bảng xếp hạng Billboard: Enhypen giữ vững top 1, BTS - TWICE thì sao?

Album của Enhypen - BTS tiếp tục giữ top đầu, trong khi album TWICE tụt hạng đáng kể trên bảng xếp hạng World Albums - Billboard.



Thứ hạng của Enhypen - BTS - TWICE có sự khác biệt trên Billboard. Ảnh: AFP

Mới đây, Billboard đã công bố bảng xếp hạng World Albums trong tuần.

Kết quả, repackaged album (album tái phát hành) mới của Enhypen - “Dimension: Answer” tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng trong tuần thứ ba liên tiếp và là album đầu tiên của nhóm có tới ba tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Billboard 200.

BTS tiếp tục là nhóm nhạc có nhiều album trong top 15 của bảng xếp hạng World Albums. Đó là: “Map of the Soul: 7” giữ vững vị trí thứ 2 trong tuần thứ 102 trên bảng xếp hạng, “BE” vẫn giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng tuần thứ 63.

“Love Yourself: Answer” đã trở lại bảng xếp hạng ở vị trí thứ 8, trong khi “Love Yourself: Her” và “Map of the Soul: Persona” lần lượt vươn lên vị trí thứ 11 và 12.

Album phòng thu mới nhất của NCT "Universe" đã giữ vững vị trí thứ 4 trong tuần thứ 7 liên tiếp trên bảng xếp hạng, và "Sticker" của NCT 127 đã đạt được tuần thứ 20 liên tiếp trên bảng xếp hạng ở vị trí thứ 5.

Tương tự, “The Chaos Chapter: Freeze” của TXT cũng duy trì vị trí thứ 9 trong tuần thứ 36 liên tiếp trên bảng xếp hạng World Albums.

“The Album” của BlackPink giữ vững vị trí thứ 13 trong tuần thứ 70 trên bảng xếp hạng, trong khi “Crazy in Love” của ITZY leo lên vị trí thứ 14 trong tuần thứ 18 không liên tiếp.

Tuần này, "Formula of Love: O+T= <3" của TWICE đã lọt vào top 15 trong tuần thứ 12 trên bảng xếp hạng World Albums. Thành tích này tụt 4 hạng so với tuần trước và tụt 8 hạng so với tuần trước nữa.