Đảm bảo cung cầu hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(GLO)- Sở Công thương Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-SCT về việc đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Kế hoạch nhằm mục đích đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gắn với thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ sản xuất trong nước và thúc đẩy lưu thông cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến phức tạp của thị trường. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá; chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để ổn định thị trường.

Theo đó, Sở Công thương đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh thương mại xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa. Theo dự báo, nguồn cung hàng hóa và sức mua trên thị trường sẽ tăng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 so với các tháng bình thường trong năm ở mức khoảng 20%. Do đó, dự báo tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 12-2022 và tháng 1-2023 ước đạt 20.800 tỷ đồng. Trong đó, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 12-2022 ước đạt 10.000 tỷ đồng (tăng 11,67% so với tháng 11-2022); tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 1-2023 ước đạt 10.800 tỷ đồng (tăng 20% so với tháng 12-2022).

Các doanh nghiệp đầu mối, siêu thị chủ động hàng hóa phục vụ Tết. Ảnh: Vũ Thảo

Với kế hoạch này, dự kiến tổng lượng hàng hóa đối với nhóm lương thực, thực phẩm hơn 7.847 tỷ đồng; nhóm nguyên liệu, vật liệu hơn 5.365 tỷ đồng; nhóm hàng công nghiệp tiêu dùng 1.415 tỷ đồng; hàng may mặc, giày dép, mũ nón 5.982 tỷ đồng; hoa tết 40 tỷ đồng; hàng hóa dịch vụ khác 190 tỷ đồng.

Sở Công thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng, ban chuyên môn trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng liên quan theo dõi, đánh giá diễn biến thị trường, đánh giá nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao, biến động giá để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết trên địa bàn quản lý, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu dẫn đến tăng giá đột biến. Kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện để các chủ thể kinh doanh thương mại trên địa bàn quản lý tổ chức phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân, nắm bắt tình hình chuẩn bị hàng hóa của các chơ ̣trung tâm, chợ đầu mối, siêu thị và tổ chức các hoạt động phục vụ Tết cho nhân dân.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối lớn chủ động và có kế hoạch phân bổ nguồn hàng cho đại lý trực thuộc trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân với phương châm không để thiếu hàng, sốt giá; có kế hoạch tập kết hàng hóa về kho dự trữ vào tháng 12-2022.

Bên cạnh đó, yêu cầu các siêu thi,̣ doanh nghiệp̣ kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh tăng cường tổ chức các chương trình khuyến mại, giảm giá, phối hợp tham gia chương trình đưa hàng Việt về nông thôn với những ngành hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu đón Tết của nhân dân vùng sâu, vùng xa. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối và tổng đại lý có kế hoạch dự trữ, phân bổ nguồn hàng cho hệ thống cửa hàng trực thuộc và hệ thống đại lý theo quy định, đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Các khu du lịch, điểm vui xuân như: khu du lịch Biển Hồ, khu du lịch Đồng Xanh, Công viên Diên Hồng và một số điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh có kế hoạch sửa chữa, đầu tư nâng cấp cải tạo các địa điểm vui chơi giải trí để phục vụ tốt cho nhu cầu vui Xuân của nhân dân trong những ngày Tết.