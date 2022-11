Công ty 715 phát động đợt thi đua cao điểm "50 ngày thi đua lập công quyết thắng"

(GLO)- Chiều 7-11, tại xã Ia O, huyện Ia Grai, Công ty 715 (Binh đoàn 15) tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2022).

Dự lễ phát động có lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty và lãnh đạo các phòng, ban, đội sản xuất, nhà máy, bệnh xá, người lao động trong công ty.

Đại tá Nguyễn Thế Bích-Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 715 cùng với các đại biểu ôn lại lịch sử, ý nghĩa to lớn của Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” và đăng ký giao ước thi đua thực hiện tốt các nội dung: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn. Trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Xây dựng cho 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, hăng say lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, khai thác các loại vườn cây, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất từng tháng, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng được giao năm 2022. Bảo đảm tốt thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động. 100% cơ quan, đơn vị không để xảy ra vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 715 đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể cho các đơn vị, phòng, ban chức năng, nhà máy, bệnh xá và yêu cầu gắn thực hiện đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” với phong trào thi đua về đích, hoàn thành chỉ tiêu sản lượng và nhiệm vụ năm 2022; các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Đơn vị quản lý tài chính tốt”; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị tốt, bền, an toàn tiết kiệm và An toàn giao thông”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”… nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp và động lực to lớn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Công ty 715 phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Ia Grai khai giảng lớp học tiếng Jrai cho 110 học viên là cán bộ, công nhân viên của công ty. Đây là việc làm cụ thể hóa các phong trào thi đua để các cán bộ, công nhân viên của Công ty hiểu, giao tiếp tốt với người đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình cũng như thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn.

