Pleiku: Va chạm với xe khách, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng hơn 19 giờ ngày 1-9, trên tuyến đường Lê Duẩn (đoạn qua thôn 1, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Phương

Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 81B-011.14 của nhà xe Đức Đạt chạy chuyến từ Bến xe Đức Long Gia Lai-Đà Nẵng do tài xế Hứa Văn Thuyên (SN 1979) điều khiển theo hướng từ Pleiku đi huyện Đak Đoa khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy mang BKS 81K7-8612 do ông N.P.T. (trú tại thôn 1, xã An Phú, TP. Pleiku) điều khiển cùng chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó lực lượng Công an TP. Pleiku đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.