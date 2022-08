Chỉ phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng khi đã có văn bản góp ý của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ngày 10-8, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các địa phương, các đơn vị đề nghị triển khai các giải pháp hữu hiệu.

Theo đó, UBND tỉnh để nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, công điện, quyết định, quy định từ Trung ương đến địa phương về đảm bảo nguồn nước phục vụ chữa cháy, đồng thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (CNCH), nhất là cho người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở, chủ hộ, khu dân cư.

Bên cạnh đó, cần chủ động phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra, đánh giá về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, CNCH và các điều kiện an toàn PCCC khác trên địa bàn, trọng tâm là các khu dân cư tập trung, khu đô thị, khu-cụm công nghiệp... Kịp thời phát hiện và hướng dẫn các giải pháp, biện pháp khắc phục thiếu sót, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, CNCH, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm hoặc làm hư hại khu vực bến, bãi, nơi bố trí cho xe chữa cháy lấy nước phục vụ chữa cháy, CNCH.

Đặc biệt, khi lập, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng mới hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác, cơ quan có thẩm quyền chỉ phê duyệt đồ án khi đã có văn bản góp ý của cơ quan Cảnh sát PCCC-CNCH.

Đồng thời, các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần chỉ đạo rà soát, lập danh sách các Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch, các công trình hạ tầng kỹ thuật quy định tại Mục 20, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP gửi về Công an tỉnh trước ngày 15-8-2022, trường hợp các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc diện phải thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đã triển khai thi công, xây dựng mà chưa được thẩm duyệt thiết kế về PCCC hoặc đưa vào hoạt động nhưng chưa nghiệm thu về PCCC, phải yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan lập hồ sơ thiết kế, nghiệm thu về PCCC gửi về Công an tỉnh để thực hiện thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra, xác nhận kết quả nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Tại công văn, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, các địa phương và đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và CNCH. Trong đó, các ngành liên quan, địa phương, đơn vị phối hợp rà soát thực trạng giao thông phục vụ chữa cháy, CNCH trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển hạ tầng PCCC kết hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

PHƯƠNG VI