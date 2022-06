Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông làm căn cứ xét thi đua

(GLO)- Sáng 22-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở theo kế hoạch số 281 của UBND tỉnh. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông; Thiếu tướng Lê Xuân Đức-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an); Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.





Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở theo Kế hoạch số 281 của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh luôn ổn định, phạm pháp hình sự được kéo giảm 5,03% về số vụ và giảm 33,03% số người bị thương; tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm 12,62% số vụ và giảm 9,14% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2021.



Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm nhấn mạnh: Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều yếu tố, nguy cơ tiềm ẩn, gây mất ATGT chưa được khắc phục, xử lý kịp thời cả về mặt chủ quan và khách quan. Qua 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù phạm pháp hình sự, TNGT trên địa bàn tỉnh được kéo giảm, song vẫn còn 5 địa phương tăng số vụ phạm pháp hình sự, 6 địa phương tăng TNGT. Thiếu tướng Rah Lan Lâm đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm nhằm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; quyết tâm kéo giảm cả 3 chỉ số về TNGT, phạm pháp hình sự của năm 2022.



Tại hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải Lê Văn Hạnh-Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cho rằng: Trong quý I-2022, TNGT tăng cao cả 3 tiêu chí nhưng trong 6 tháng đầu năm TNGT đã được kéo giảm số vụ, số người chết, chỉ tăng 2 người bị thương là sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến địa phương. Trong thời gian này, Sở Giao thông-Vận tải đã phối hợp tốt với Công an và chính quyền địa phương để xóa các “điểm đen” TNGT và xác định những điểm có nguy cơ tiềm ẩn TNGT để kịp thời có giải pháp khắc phục, góp phần giảm thiểu TNGT trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh



Đề cập đến vấn đề này, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh-thẳng thắn chia sẻ: Tình hình TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều trên các tuyến quốc lộ, vẫn còn xảy ra 4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết 15 người, bị thương 5 người. Tại một số địa phương, tình hình TNGT diễn biến phức tạp, nhưng kết quả xử lý vi phạm lại giảm. Kết quả xử lý các chuyên đề trọng điểm của lực lượng Cảnh sát Giao thông giảm. Công tác phối hợp giữa các lực lượng hiệu quả chưa cao, nhất là trong xử lý đối tượng thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số. Việc áp dụng phạt nguội có thời điểm chưa hiệu quả.

Theo Thượng tá Quỳnh, nguyên nhân của những hạn chế là do chưa có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương; một số đơn vị Công an địa phương chưa thực sự quyết liệt với các chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, những hướng dẫn của Phòng CSGT Công an tỉnh. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn thấp. Công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ có một số thời điểm chưa thật sự hiệu quả, chưa đa dạng. Theo đó, các địa phương cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác đảm bảo TTATGT. Tăng cường rà soát kiến nghị ngành Giao thông-Vận tải xử lý các “điểm đen” TNGT, những bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Huy động tối đa lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý mọi hành vi vi phạm về TTATGT.



Tham gia ý kiến với hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Đức-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) nhận định: "Tôi ghi nhận những cố gắng của Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nhất là lực lượng CSGT nên công tác đảm bảo TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm đã đạt được những kết quả tích cực. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, xin chúc mừng những kết quả đạt được của Công an Gia Lai. Tuy nhiên, thời gian tới, Công an Gia Lai cần tập trung duy trì những chỉ đạo của Bộ Công an về đảm bảo TTATGT, việc kiểm tra xử lý phải thật sự triệt để, nhất quán". Thiếu tướng Lê Xuân Đức cũng chỉ ra Gia Lai có địa hình phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây TNGT nên phải làm tốt công tác điều tra cơ bản, xác định “điểm đen” gây ra TNGT, khi xảy ra vụ việc phức tạp phải báo cáo ngay để có những chỉ đạo kịp thời.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Anh



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo TTATGT của Công an tỉnh. Đồng thời, đề nghị: Lực lượng Công an cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu Ban ATGT các cấp trong huy động các ngành vào cuộc thực hiện các biện pháp đảm bảo TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm trên địa bàn. Linh hoạt các biện pháp tuyên truyền, xử lý nhằm đảm bảo mục tiêu nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đi sâu vào các nhóm đối tượng trọng điểm thường xuyên tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT.

Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa sử dụng camera giám sát an ninh trật tự, sử dụng dữ liệu hình ảnh, video do người dân cung cấp nhằm xử phạt nguội có hiệu quả. Đối với các đồng chí lãnh đạo địa phương, yêu cầu nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo sâu sát đến công tác đảm bảo TTATGT, trật tự an toàn xã hội, yếu kém ở đâu thì tập trung chấn chỉnh, chỉ đạo tại đó để nâng cao hiệu quả công tác. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào công tác đảm bảo TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn. Ngay sau hội nghị này, các địa phương cần tổ chức họp đánh giá lại công tác đảm bảo TTATGT của đơn vị trong thời gian qua, báo cáo cụ thể các giải pháp thực hiện trong thời gian tới để Ban ATGT tỉnh theo dõi, đánh giá, làm căn cứ bình xét thi đua cuối năm.



Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm.



LÊ ANH