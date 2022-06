Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên làm việc với hệ thống chính trị xã Kon Pne

(GLO)- Sáng 13-6, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với hệ thống chính trị xã Kon Pne (huyện Kbang).



Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung: Ia Púch cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị



Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; Thường trực Huyện ủy Kbang, hệ thống chính trị xã Kon Pne.



Nhiều kết quả nổi bật



Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Kon Pne là một trong những xã xa nhất và khó khăn nhất của tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Kon Pne cần làm rõ những công việc đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025), kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và những kiến nghị, đề xuất để các ban, ngành cấp tỉnh, huyện tháo gỡ.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Kon Pne. Ảnh: Tấn Linh



Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe Bí thư Đảng ủy xã Kon Pne Đinh Kre báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác của địa phương trong thời gian qua. Theo đó, xã Kon Pne có 3 làng với 390 hộ, hơn 1.600 khẩu, người Bahnar chiếm 93,33%. Toàn xã còn 138 hộ nghèo, chiếm 35,38%. Ước tính đến nay, toàn xã gieo trồng được 361 ha cây trồng các loại, đạt 95% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, một số cây chủ lực như: lúa nước 106 ha, ngô 15 ha, mì 170 ha, cây bời lời đỏ 150 ha, rau đậu các loại 10 ha. Tổng đàn gia súc hiện có 1.574 con, đạt 90,84% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó đàn trâu 25 con, bò 400 con, heo 805 con, dê và gia súc khác 344 con. Tổng đàn gia cầm 2.288 con, đạt 91% so với cùng kỳ năm trước. Công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm thực hiện. “Nổi bật nhất là công tác quản lý, bảo vệ, phòng-chống cháy rừng được quan tâm chỉ đạo và ổn định. Tổng diện tích rừng xã giao cho cộng đồng 3 làng quản lý là hơn 3.210 ha. Tổng kinh phí tiền dịch vụ môi trường rừng trong năm 2022 hơn 2 tỷ đồng; trong đó, chi công tác quản lý, bảo vệ rừng gần 1,7 tỷ đồng”-Bí thư Đảng ủy xã Kon Pne nhấn mạnh.



Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của xã cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, Kon Pne đã đạt 13/19 tiêu chí; làng nông thôn mới Kon Ktonh đạt 10/19 tiêu chí. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục của địa phương tiếp tục được duy trì và nâng lên. Công tác duy trì sĩ số học sinh được chú trọng, đạt bình quân trên 91%. Công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phòng-chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đảm bảo, nghiêm túc, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Trước các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện Đảng ủy, chính quyền xã Kon Pne cũng như huyện Kbang thẳng thắn trao đổi một số khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị các cấp, ngành quan tâm tháo gỡ. Trong đó, về sản xuất nông nghiệp, mặc dù diện tích đất rộng song địa hình đồi núi nên người dân khó áp dụng máy móc, tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây trồng. Bên cạnh đó, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều chế độ, chính sách bị cắt giảm đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, học sinh cũng như tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức. Cơ sở vật chất của Trạm Y tế xã đã xuống cấp, nhân lực chỉ còn 3 người gây khó khăn cho công tác khám-chữa bệnh cho Nhân dân, đặc biệt là thiếu y-bác sĩ là nữ nên khó khăn trong thăm khám, chăm sóc sản phụ và thực hiện việc tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình.



Tháo gỡ khó khăn



Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo xã Kon Pne, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Tuyến đề nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp Trạm Y tế của xã để đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh ban đầu cho người dân. Lãnh đạo huyện Kbang và xã Kon Pne cũng đề xuất tỉnh có ý kiến với Trung ương sớm triển khai Dự án “Giảm thiểu các tác động của dịch bệnh Corona tới kinh tế và xã hội thông qua bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên” từ vốn ODA của Chính phủ Đức. Lãnh đạo các sở, ngành cũng giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của xã Kon Pne liên quan đến việc giao khoán bảo vệ rừng; đầu tư cơ sở hạ tầng; nâng cao tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội; các chế độ, chính sách cho học sinh…



Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình cho rằng: “Trong kháng chiến, Kon Pne là nơi chở che cho cách mạng, vì thế ngày nay chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến nơi này. Xã có diện tích rừng rất lớn, việc phát triển cây trồng, vật nuôi cùng cần phải gắn với rừng, tạo ra các sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương. Các cấp, ngành cần quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư, hoàn thiện các cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế để nâng cao chất lượng đời sống cho bà con”. Chia sẻ những khó khăn của xã Kon Pne, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề xuất: “Trước sự ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg đến đời sống bà con của xã Kon Pne, các sở, ngành, địa phương cần đề ra những chính sách, cách làm nhằm tận dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tổ chức sản xuất cho người dân”.



Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Tấn Linh



Tương tự, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cũng cho rằng, tỉnh cần có đề tài nghiên cứu, đánh giá thấu đáo tình hình nhân học của người dân ở đây để có định hướng phát triển lâu dài cho tương lai. Căn cứ vào các chỉ tiêu để đề xuất HĐND tỉnh có những chính sách đặc thù riêng cho những vùng khó khăn như Kon Pne. Hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp rất cần thiết, nhất là cầu, cống, đường nội đồng. Do đó, đề nghị các sở, ngành, địa phương chỉ đạo, rà soát các nguồn vốn để ưu tiên cho Kon Pne…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tấn Linh



Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận những kết quả mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Theo Bí thư Tỉnh ủy, mặc dù có nhiều đổi thay song Kon Pne chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị: Đội ngũ cán bộ, công chức cần phải có quyết tâm chính trị cao vì sự phát triển của xã, vì đời sống của Nhân dân. Xã Kon Pne phải quyết tâm giảm nghèo. Nông nghiệp và chăn nuôi đã đảm bảo cho đời sống của bà con, song cần phải nâng cao chất lượng hơn nữa để người phát triển kinh tế ổn định. Cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tăng cường sinh kế để người dân thoát nghèo nhờ rừng, tạo điều kiện để bà con phối hợp với các dự án giao rừng và trồng dược liệu dưới tán rừng. Hệ thống chính trị xã cần tuyên truyền cho người dân biểt tích lũy, tiết kiệm.



Bên cạnh đó, địa phương cần cố gắng nâng cao trình độ dân trí hơn nữa, duy trì học sinh tốt nghiệp bậc THCS, THPT, đi học đại học. iữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị; lực lượng giáo viên, y tế, đội ngũ cán bộ làm việc tại thôn, làng; quan tâm, bố trí, tạo nguồn phát triển đảng viên; các đoàn thể phải phát huy vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ.



Chủ tịch UBND xã Kon Pne Dương Quốc Điệp báo cáo với đoàn công tác những kết quả đạt được của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua. Ảnh: Tấn Linh



Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Huyện Kbang cần tập trung xây dựng Kon Pne thành điển hình đối với việc thực hiện 1 trong 4 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng nông thôn mới của xã, của 3 làng theo cách riêng của mình. Cả hệ thống chính trị cùng người dân cố gắng, quyết tâm vươn lên, tự lực, tự cường để phát triển. Đồng thời, huyện Kbang cần quan tâm hỗ trợ, đầu tư nguồn lực để giúp xã thực hiện từng tiêu chí từ dễ đến khó.



Đối với các kiến nghị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp, bám sát triển khai sớm và kịp thời Dự án “Giảm thiểu các tác động của dịch bệnh Corona tới kinh tế và xã hội thông qua bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên” từ vốn ODA của Chính phủ Đức. Việc khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường từ trung tâm xã ra thị trấn Kbang, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện bố trí kinh phí hàng năm để tu sửa, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành bố trí nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa hàng năm. Các ngành, đơn vị liên quan rà soát nguồn lực để đầu tư hạ tầng cho Trạm Y tế xã Kon Pne, phục vụ nhu cầu khám-chữa bệnh cho người dân.



Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị đã trao tặng nhiều phần quà cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kon Pne. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy tặng 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.



QUANG TẤN - PHƯƠNG LINH