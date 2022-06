16 tỉnh thi Nhà nông đua tài toàn quốc khu vực III tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 9-6, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và một số cơ quan liên quan của tỉnh về việc tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 khu vực III tại tỉnh Gia Lai.





Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy

Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và Thường trực Hội Nông dân tỉnh.



Thông tin tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Sơn-Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam-cho biết: Đến nay, 63 tỉnh, thành trên toàn quốc đã và đang tổ chức hội thi và sẽ kết thúc trong quý II-2022 để chuẩn bị cho hội thi cấp khu vực, toàn quốc. Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V-năm 2022 cấp khu vực diễn ra tại 4 tỉnh; trong đó, khu vực III tại Gia Lai với 16 tỉnh, thành tham gia và chia làm 2 bảng. Các đội sẽ trải qua 4 phần thi: lời chào nông dân, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông và so tài nhà nông. Nội dung tập trung tìm hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về công tác Hội và phong trào nông dân; kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, công nghệ số, công nghệ 4.0; những kiến thức về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp; những kiến thức về hợp tác, hội nhập quốc tế; tìm hiểu kiến thức về xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nông dân văn minh.



Hội thi là sân chơi, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất-kinh doanh, phát huy tiềm năng, sáng tạo trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Mặt khác, hội thi còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Về phía tỉnh Gia Lai, đến ngày 6-6, có 11/17 huyện, thị xã, thành phố tổ chức xong hội thi; 6 đơn vị còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 6-2022. Ông Võ Anh Tuấn-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-cho hay: Các cấp Hội đã tổ chức hội thi với nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả; thực hiện nghiêm quy chế và thể lệ, đảm bảo tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19. Hội thi Nhà nông đua tài cấp tỉnh dự kiến diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-7-2022. Riêng về công tác chuẩn bị hội thi cấp khu vực, Hội đã phối hợp tiến hành khảo sát một số địa điểm lưu trú cho đại biểu và thí sinh về tham dự; nơi diễn ra hội thi.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Anh Tuấn thông tin về công tác chuẩn bị hội thi. Ảnh: Anh Huy





Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh hỗ trợ về việc tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh; công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng-chống cháy nổ; công tác y tế, vệ sinh, an toàn thực phẩm tại địa điểm diễn ra hội thi, nơi ăn-nghỉ của đại biểu, thí sinh. Đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp tuyên truyền treo các băng rôn, khẩu hiệu trong khu vực diễn ra hội thi, bên ngoài hội trường và trên một số tuyến đường chính gần địa điểm diễn ra hội thi. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí hỗ trợ trong việc thông tin tuyên truyền trước, trong và sau hội thi.



Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho biết: Thường trực Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương, kế hoạch và thời gian tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 khu vực III tại tỉnh Gia Lai. Theo đó, hội thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-8-2022 tại Nhà thiếu nhi TP. Pleiku. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo tốt nhất các điều kiện để hội thi diễn ra thành công và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong cán bộ, hội viên nông dân ở các tỉnh, thành khi về với Gia Lai.



Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị với đoàn công tác nên xem xét về việc thành lập Ban tổ chức của địa phương để thuận lợi hơn trong việc kết nối với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các công việc.



ANH HUY