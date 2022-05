Gia Lai: Trang trọng tổ chức lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 90 năm Ngày thành lập tỉnh

(GLO)- Sáng 19-5, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trang trọng tổ chức lễ Thượng cờ nhân Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022).



Không khí trang nghiêm của lễ Thượng cờ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết sáng 19-5. Ảnh: Phạm Quý



Tham gia buổi lễ có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ Thượng cờ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Đức Thụy



Trong không khí trang nghiêm, lễ Thượng cờ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều hành. Các tổ Quốc kỳ, Quân kỳ đã rước cờ Tổ quốc và tiến hành nghi lễ thượng cờ. Trong giai điệu trầm hùng, kiêu hãnh của Quốc ca, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên trên cột cờ lớn trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Quốc kỳ không chỉ biểu trưng cho đất nước, con người Việt Nam mà còn là hồn cốt, thể hiện sự trang nghiêm, oai hùng của cả dân tộc. Một dân tộc đã kiên cường trong đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, không tiếc máu xương để tô thắm màu cờ Việt Nam, vì mục tiêu độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội.

Nghi thức Thượng cờ Tổ quốc diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết-nơi tụ linh của hồn thiêng sông núi, nơi tượng Bác uy nghi và gần gũi, trang nghiêm mà thân thuộc-càng có ý nghĩa lan tỏa thông điệp kết nối bao trái tim Việt, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, chung tay xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh.

Tổ Quân kỳ thực hiện nghi lễ diễu hành qua Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Đức Thụy





Ngay sau nghi lễ Thượng cờ Tổ quốc, Tổ Quân kỳ và Khối Tiêu binh; Khối Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Khối Dự bị động viên; Khối Dân quân tự vệ; Khối Công an tỉnh và Khối Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã diễu hành biểu dương lực lượng qua Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.

Khối Tiêu binh diễu hành biểu dương lực lượng trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Đức Thụy

Phát huy truyền thống “kiên cường, bất khuất” trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng vũ trang tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu kiên cường, bền bỉ, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng hy sinh, cùng với Nhân dân tỉnh nhà hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành, chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.



QUANG TẤN