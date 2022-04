Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ tháng 5-2022

(GLO)- Sáng 29-4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5-2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông, Kpă Thuyên, Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì hội nghị.

Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan; các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND TP. Pleiku.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mộc Trà



Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và hiệu quả của UBND tỉnh, Gia Lai cơ bản thực hiện tốt việc phòng-chống dịch và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.



Kết thúc vụ Đông Xuân 2021-2022, toàn tỉnh đã gieo trồng gần 78,2 ngàn ha cây trồng các loại (đạt 103,6% so với kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021). Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt 2.103,2 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đạt hơn 8.844 tỷ đồng (tăng 15,78% so với cùng kỳ năm 2021). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt 6.487,9 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng ước đạt trên 24.694 tỷ đồng (tăng 3,76%). Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 55 triệu USD, lũy kế 4 tháng đạt 320 triệu USD (tăng 48%).



Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tỉnh chỉ đạo tích cực. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã giao đợt 1 và 2 là trên 3.484 tỷ đồng; tính đến ngày 25-4 đã giải ngân đạt 10,8% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn tháng 4 ước đạt 451,3 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 2.112,9 tỷ đồng (bằng 39% dự toán Trung ương giao, 36,3% dự toán HĐND tỉnh giao và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái). Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 của tỉnh đứng thứ 26 toàn quốc, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên, tăng 12 bậc so với năm 2020. Ngoài ra, trong tháng 4, toàn tỉnh có 85 doanh nghiệp và 35 đơn vị trực thuộc, 5 hợp tác xã được thành lập mới với tổng vốn đăng ký 841,3 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng có 315 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 16,3% cùng kỳ)...



Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có những chuyển biến tích cực. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Tổng doanh thu du lịch tháng 4 ước đạt khoảng 60 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 160 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021). An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.



Tỉnh đã chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao. Tính đến ngày 26-4, tỉnh đã thực hiện tiêm vắc xin mũi 1 đạt 104,81%, mũi 2 đạt 96,79%, mũi 3 đạt 63,08%; tiêm vắc xin cho trẻ em 12-17 tuổi mũi 1 đạt 104,3%, mũi 2 đạt 92,91%; tiêm vắc xin mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 16,13% số liều vắc xin đã nhận, chưa ghi nhận trường hợp bị phản ứng sau tiêm chủng vắc xin. Cùng với đó, UBND tỉnh đã hỗ trợ hơn 193,1 tỷ đồng cho người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà



Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo của UBND tỉnh; đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022. Cụ thể: thu ngân sách giảm so cùng kỳ; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn gặp khó khăn, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch, vận tải; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ; tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, vi phạm trật tư an toàn xã hội vẫn còn xảy ra; tai nạn giao thông diễn biến phức tạp; việc đấu thầu mua thiết bị hỗ trợ cho học sinh theo chương trình “Sóng và máy tính cho em” còn chậm…



Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các sở, ngành, đơn vị và địa phương cần khắc phục những hạn chế, tồn tại để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2022 ở những tháng tiếp theo. Trong đó, tập trung đẩy nhanh việc triển khai các chương trình hành động thực hiện 4 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thúc đẩy tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; có giải pháp chấn chỉnh tình trạng thu gom đất để đầu cơ, gây sốt ảo và làm nhiễu loạn thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, từng ngành, từng địa phương cần rà soát, đánh giá lại chỉ số cải cách hành chính (Par Index) gắn với chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI).



Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp trong việc kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội; quản lý, bảo vệ và trồng rừng; phòng-chống thiên tai và dịch Covid-19, đẩy nhanh công tác tiêm chủng, nhất là ở trẻ em để tạo miễn dịch cộng đồng. Đặc biệt, chú trọng chuẩn bị tốt các hoạt động hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).



MỘC TRÀ