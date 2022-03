Ngày 15-4, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề)

(GLO)- Sáng 22-3, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị để thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan liên quan.



Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung quan trọng liên quan và thống nhất dự kiến kỳ họp thứ 5 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ diễn ra trong thời gian 1 ngày (ngày 15-4) tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).



Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) sẽ xem xét thông qua 12 tờ trình của UBND tỉnh trình như: giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022, nguồn ngân sách địa phương (đợt 2); phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang-thiết bị Bệnh viện Vệ tinh ung bướu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai (vốn trong cân đối theo tiêu chí); quy định về mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Gia Lai...

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Quang Tấn



Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị: Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) với nội dung rất quan trọng; trong đó, sẽ xem xét thông qua các tờ trình của UBND tỉnh với nhiều vấn đề lớn về kinh tế-xã hội của tỉnh. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục và nội dung liên quan của các tờ trình cho Thường trực HĐND xem xét. Đồng thời, các Ban HĐND tỉnh cần xem xét, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung do UBND tỉnh trình theo đúng quy định để đảm bảo chất lượng của kỳ họp. Cùng với đó, các bộ phận liên quan cần chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ họp thành công, an toàn.



QUANG TẤN