Gia Lai: Chủ động ứng phó bão lũ, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ

(GLO)- Để chủ động trong công tác phòng-chống, ứng phó bão lũ, nhằm hạn chế và khắc phục nhanh hậu quả thiệt hại do bão lũ gây ra, Sở Giao thông-Vận tải (GTVT) vừa ban hành Kế hoạch phòng-chống, ứng phó đảm bảo giao thông trên 10 tuyến đường tỉnh và trên 4 tuyến quốc lộ như 25, 14C, 19D, đường Trường Sơn Đông.





Lực lượng cứu hộ đưa người dân trong vùng nguy hiểm do nước lũ dâng cao ở tổ 9 (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiệm vụ chung của Kế hoạch là kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN). Tập trung đẩy nhanh công tác thi công sửa chữa các tuyến đường để hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2022. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các tuyến đường bộ, cầu, cống…, đặc biệt là các công trình xây dựng, kịp thời phát hiện các sự cố để có phương án xử lý kịp thời ngay từ đầu, không để sự cố diễn biến phức tạp thêm. Đảm bảo giao thông khi xảy ra sạt lở, ách tắc giao thông trên các tuyến đường, cảnh báo an toàn khi xảy ra ngập úng đường. Duy trì chế độ trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN Sở; bố trí lực lượng 24/24 giờ khi có bão, lũ xảy ra và khi có sự cố. Thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT&TKCN của các đơn vị quản lý đường bộ; nắm chắc tình hình diễn biến, tổ chức khắc phục sửa chữa kịp thời để đảm bảo giao thông bước 1 thông suốt, an toàn. Giữ mối liên hệ với các địa phương; đặc biệt là địa bàn được tỉnh phân công phụ trách huyện Chư Pưh để kịp thời phối hợp ứng phó khi cần thiết. Tổng hợp, báo cáo đột xuất, định kỳ về diễn biến và thiệt hại do mưa bão gây ra với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Sở, tỉnh, UBND tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông-Vận tải theo quy định.



Sở GTVT cũng đề ra các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện trước mùa mưa bão. Cụ thể, Ban Chỉ huy Sở cùng với các đơn vị quản lý đường bộ xác định từng vị trí xung yếu và các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão, từ đó xác định công việc cụ thể cho từng tuyến đường phải thực hiện ngay trước mùa mưa bão nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố. Chỉ đạo Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Gia Lai, Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai chú ý những công việc có liên quan đến công trình thoát nước đối với nền, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, cột thủy chí trến tuyến.



Theo đó, các đơn vị sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra trên các tuyến quốc lộ 25, 14C, 19D, đường Trường Sơn Đông và trên tất cả 10 tuyến đường tỉnh, toàn bộ hệ thống cầu, cống phát hiện những chỗ hư hỏng kịp thời sửa chữa ngay.



Khơi thông ống cống, thượng hạ lưu dòng chảy; các đoạn rãnh dọc hay bị bồi lắng cần kiểm tra và khai thông kịp thời. Lòng cầu phải được phát, dọn sạch sẽ không để rác và cây trôi đọng, quấn vào trụ cầu. Các vị trí thường xảy ra ngập lụt, các ngầm, tràn phải chú ý sơn lại cọc tiêu, cọc thủy chí và được theo dõi thường xuyên. Khi có nước ngập phải bố trí người điều khiển giao thông. Công tác vá ổ gà, láng nhựa đảm bảo giao thông trên tất cả các tuyến đường cần phải nhanh chóng thực hiện xong trước mùa mưa bão. Đối với các tuyến đường, đoạn tuyến là đường đất (như quốc lộ 14C, tỉnh lộ 666) cần rà soát các vị trí hay lầy lội, đọng nước cần tiến hành khơi thoát nước, san gạt, đắp đất cục bộ các đoạn xung yếu đảm bảo không gây ắch tắc giao thông khi mưa bão xảy ra.



Lực lượng tuần đường phải thường xuyên tuần tra trên đường nhằm phát hiện ngay những hư hỏng. Trong những ngày mưa bão cần phải bố trí người trực 24/24 giờ và liên tục cập nhật thông tin hàng ngày. Sơn lại cọc tiêu, biển báo bị mờ, bổ sung ngay các cọc và biển báo bị mất; phát quang tất cả các vị trí đường cong có khả năng che khuất tầm nhìn, các vị trí che khuất biển báo, cọc tiêu, cọc thủy chí. Các tuyến có công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa định kỳ yêu cầu các nhà thầu thi công nhanh chóng thực hiện thi công đến đâu gọn gàng, xong đến đó…



Tại Kế hoạch, Sở GTVT cũng lưu ý kiểm tra và khắc phục đối với một số điểm trọng yếu trên các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ. Đồng thời, Sở cũng có kế hoạch chi tiết, cụ thể xử lý tình huống trong và sau bão lũ như phân công trực ban, chế độ báo cáo, phối hợp ứng phó, xử lý và khắc phục hậu quả bão lụt…



KIỀU PHAN